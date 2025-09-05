ईद-ए-मिलादुन्नबी पर हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह पर बवाल; नाराज भीड़ ने पट्टिका तोड़ी
ईद-ए-मिलादुन्नबी पर हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह पर बवाल; नाराज भीड़ ने पट्टिका तोड़ी

Hazratbal Dargah Ashok Emblem Plaque Controversy: श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में ईद-ए-मिलादुन्नबी के मौके पर विवाद हो गया. दरगाह के नवीनीकरण के बाद लगाई गई संगमरमर पट्टिका पर बने अशोक चिन्ह को स्थानीय लोगों ने मूर्ति बताकर विरोध किया और उसे तोड़ दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

 

|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:17 PM IST

Trending Photos

हजरतबल दरगाह में उद्घाटन पट्टिका को लेकर विवाद
हजरतबल दरगाह में उद्घाटन पट्टिका को लेकर विवाद

Hazratbal Dargah News Today: श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आई है. शुक्रवार (5 सितंबर) को हजरतबल दरगाह में ईद-ए-मिलादुन्नबी के मौके पर उस समय अफरातफरी मच गई,  जब दरगाह की तीन दिन पहले हुई मरम्मत और नवीनीकरण के बाद लगाई गई संगमरमर की पट्टिका को लेकर बवाल खड़ा हो गया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

स्थानीय लोगों का आरोप था कि पट्टिका पर अशोक स्तंभ की आकृति लगाई गई है, जिसे उन्होंने 'मूर्ति' बताकर विरोध जताया. गुस्साए लोगों ने पट्टिका पर बने अशोक चिन्ह को तोड़ दिया. विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि मस्जिद के अंदर किसी तरह की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती है. 

बता दें, बीते दो दिन पहले ही वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने इस नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया था, जिसमें संगमरमर पट्टी की अशोक चिन्ह की खुदी तस्वीर दिख रही थी. 

खबर की अपडेट जारी है....

