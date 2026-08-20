/Eid Milad 2026 Date: 25 या 26 अगस्त? जानें ईद मिलाद की सही तारीख और छुट्टी की पूरी जानकारी

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Eid Milad Un Nabi 2026: ईद मिलाद-उन-नबी मुसलमानों के लिए बेहद मुबारक और अजमत वाला दिन है. यह वह मौका है जब पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत-ए-मुबारक को याद किया जाता है. ईद मिलाद-उन-नबी दुनिया के कई मुल्कों के साथ भारत में भी इस मौके को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है.
हालांकि, ईद मिलाद-उन-नबी की तारीख और इसे मनाने के तरीके में अलग-अलग इलाकों और मुस्लिम बिरादरियों के बीच कुछ फर्क पाया जाता है. इसकी वजह इस्लामी का चांद को देखकर बदलना आधारित तारीखों और अलग-अलग रवायतों को माना जाता है. ईद मिलाद-उन-नबी पर पूरे भारत में भी खास ऐहतमाम किया जाता है. इस मुकद्दस त्योहार की तैयारियां मुस्लिम समुदाय के लोग जोर शोर से कर रहे हैं.
यह पाक त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, कुछ लोग इसको लेकर संशय में हैं. स्कूलों-कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के साथ बैंक में कब छुट्टी होगी, इसको जानने के लिए लोग उत्सुक हैं. भारत में साल 2026 के लिए जारी सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर में "ईद-ए-मिलाद या मिलाद-उन-नबी की छुट्टी बुधवार (26 अगस्त) को दर्ज की गई है.
ईद मिलाद-उन-नबी महाराष्ट्र हुकूमत की साल 2026 की सरकारी छुट्टियों की नोटिफिकेशन में भी 26 अगस्त की तारीख दी गई है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत भारत के ज्यादातर रियासतों में इसी दिन छुट्टी रहेगी.
2026 में कब मनाई जाएगी ईद-ए-मिलाद?
भारत के सरकारी हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक, ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2026 में बुधवार (26 अगस्त) को मनाई जाएगी. इस्लामी तारीख चांद पर आधारित होने की वजह से अलग-अलग कैलेंडर और चांद देखने के तरीकों की वजह से ग्रेगोरियन तारीख में फर्क हो सकता है. कुछ इस्लामी कैलेंडरों में 12 रबी-उल-अव्वल 1448 हिजरी की तारीख 25 अगस्त बताई गई है, जबकि दूसरे कैलेंडर और मुकामी रिवायतों में यही मौका 26 अगस्त को माना गया है.
ईद मिलाद-उन-नबी इसलिए किसी खास इलाके में तारीख की तस्दीक के लिए वहां के स्थानीय ऐलान या मजहबी अथॉरिटी के कैलेंडर को देखना ज्यादा मुनासिब रहेगा. मिलाद-उन-नबी अरबी कैलेंडर रबी-उल-अव्वल माह के 12वीं तारीख को मनाया जाता है. इस साल 15 अगस्त को रबी-उल-अव्वल माह की पहली तारीख थी, इस हिसाब से 12वीं तारीख 26 अगस्त को पड़ रही है. यही वजह है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में इसी दिन मिलाद मनाई जाएगी.
क्या ईद-ए-मिलाद पर सरकारी छुट्टी होगी?
ईद मिलाद-उन-नबी भारत में साल 2026 की सरकारी छुट्टियों की लिस्ट में शामिल है. इसे राजपत्रित या बंद सरकारी छुट्टी के तौर पर लिस्टेड किया गया है. मरकजी हुकूमत की छुट्टियों की लिस्ट में भी मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद, यानी पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.अ.) की पैदाइश का दिन, 26 अगस्त 2026 को बताया जा रहा है.
हालांकि, सरकारी छुट्टी का मतलब यह नहीं है कि देश के हर निजी दफ्तर, कारोबार, स्कूल, दुकान या दूसरे इदारों को भी उसी दिन लाजमी तौर से बंद रहना होगा. प्राइवेट इदारों और दूसरे इदारों में छुट्टी का फैसला राज्य के नियमों, इदारे की अपनी पॉलिसी और स्थानीय अधिसूचना के मुताबिक हो सकता है.
ईद-ए-मिलाद के मौके पर 26 अगस्त को कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहेगी. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में सरकारी दफ्तर, स्कूल और दीगर इदारे बंद रहेंगे.
क्या ईद-ए-मिलाद पर बैंक और डाकघर बंद रहेंगे?
ईद-ए-मिलाद पर बैंकों की छुट्टी पूरे देश में एक जैसी नहीं होती. रिजर्व बैंक अलग-अलग शहरों और इलाकों के लिए अलग छुट्टी की लिस्ट जारी करता है. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने लोकल ब्रांच के प्रोग्राम की तस्दीक करना जरूरी है. शाखा बंद रहने पर आम तौर पर यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और कार्ड सेवाएं जारी रहती हैं, हालांकि तकनीकी वजहों से कुछ सेवाएं मुतास्सिर हो सकती हैं.
वहीं, डाक विभाग की 2026 की अखिल भारतीय छुट्टी लिस्ट में पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.अ.) की विलादत के मौके ईद-ए-मिलाद को 26 अगस्त की छुट्टी बताया गया है. काउंटर से जुड़े जरूरी काम के लिए संबंधित डाकघर का समय पहले जांच लेना बेहतर रहेगा.