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Eid Milad 2026 Date: 25 या 26 अगस्त? जानें ईद मिलाद की सही तारीख और छुट्टी की पूरी जानकारी

Eid Milad Holiday 2026: ईद मिलाद-उन-नबी 2026 को लेकर लोगों में तारीख और छुट्टी को लेकर उत्सुकता है. भारत के सरकारी कैलेंडर के मुताबिक, यह मुबारक मौका 26 अगस्त को मनाया जाएगा. कई राज्यों में सरकारी दफ्तर और स्कूल बंद रहेंगे, जबकि बैंकों की छुट्टी स्थानीय सूची के मुताबिक होगी. डाकघर भी बंद रहेंगे.

Written ByRaihan Shahid
Published: Aug 20, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:09 PM IST
Eid Milad 2026 Date: 25 या 26 अगस्त? जानें ईद मिलाद की सही तारीख और छुट्टी की पूरी जानकारी
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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