Eid Milad Un Nabi मनाएं लेकिन ऐसी हरकत न करें, वरना क़यामत के दिन खुदा को कौन सा मुंह दिखाएंगे?

Eid Milad Un Nabi: आने वाले 5 सितम्बर को पूरे मुल्क में ईद मीलाद उन-नबी मनाया जाएगा. इस मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस-ए-मोहम्मदी को लेकर तैयारियां तेज़ हो गई हैं. इस बीच आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जुलूस के दौरान शरियत के दायरे में रहते हुए अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इस दिन की पाकीज़गी को बनाए रखने की गुज़ारिश की है.

क्या बोले मौलान रज़वी

मौलाना रज़वी ने कहा कि जुलूस-ए-मोहम्मदी का दिन पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन है. यह दिन हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है. इस दिन निकलने वाले जुलूस की पाकीज़गी का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा देखा गया है कि हर साल जुलूस-ए-मोहम्मदी में गैर शरई काम होते हैं.

मौलान ने अपील की कि इस दौरान डीजे से परहेज किया जाए क्योंकि ये हराम है और साथ ही खाने को ऐसे बांटा जाए कि वह पैरो में न आए, यानि रिज्क की बेहुरमती न हो. उन्होंने आगे कहा कि कि ऐसा देखा जाता है कि जुलूस के दौरान नमाज छोड़ दी जाती है, जो कि करना बिलकुल गलत है.

मौलाना शबाबुद्दीन ने दी हिदायत

मौलाना ने अंजुमनों और जुलूस के आयोजकों को हिदायत दी कि यह दिन अमन व शांति का पैग़ाम देने वाला है, इसलिए किसी तरह का भड़काऊ बयान या नारा न लगाया जाए. उन्होंने कहा कि जुलूस में शामिल लोग नमाज़ों को उनके वक़्त पर अदा करें और खाना बांटते वक्त खाने की बेअदबी से बचें.

उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम नौजवान जुलूस-ए-मोहम्मदी और उर्स के मौकों पर डीजे का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर नात शरीफ की आवाज में डांस किया जाता है और रुमाल लहराए जाते हैं, यह सब शरियत की नजर में नाजायज़ और हराम है, उन्होंने ऐसे कामों को "शैतानी अमल" बताया.

मौलाना ने चेतावनी दी कि धार्मिक जुलूसों में डीजे, गानों, और डांस जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना सख्त नाजायज़ है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि ऐसे ग़ैर-शरई कामों से बचें और तौबा करें। अगर कोई व्यक्ति जुलूस में ज़िद करके डीजे लेकर आता है, तो उसे जुलूस से बाहर कर दिया जाए।

अंत में मौलाना रजवी ने कहा कि जुलूस-ए-मोहम्मदी एक पाक और साफ-सुथरा दिन है, और इस दिन पैग़म्बरे इस्लाम का अमन व शांति का पैग़ाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे इस्लाम की तालीमात की तौहीन हो या जिससे पैग़म्बरे इस्लाम नाराज़ हों. क्योंकि हमें क़यामत के दिन खुदा और उसके रसूल को मुंह दिखाना है.