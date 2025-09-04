ईद-मिलादुन्नबी पर पाकिस्तान परस्त नारों और फिलिस्तीनी झंडों से दूर रहें मुस्लिम नौजवान; उलेमा की नसीहत

Uttar Pradesh News Today: नबी-ए-करीम हजरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की 1500वीं सालगिरह पर 12वीं रवि अव्वल (बारावफात) का जश्न इस बार और भी खास होगा. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार यानी जुमा (5 सितंबर) को बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले जाएंगे. इस मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए खास एडवाइजरी जारी की है.

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि 12वीं रवि अव्वल का जुलूस नबी-ए-पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की 1500वीं सालगिरह पर निकाला जाएगा. इस दौरान सभी लोगों से अपील है कि जुलूस को पूरी तरह से अमन और शांति के साथ निकाला जाए.

'बारावफात पर न छोड़े जुमे की नमाज'

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि जुलूस के दौरान बेवजह नारेबाजी से बचें और उसी रास्ते से गुजरें जिसे प्रशासन ने तय किया है. साथ ही जितने भी बैनर अंजुमन लोग लेकर आते हैं, उन्हें सिर्फ जुलूस वाली जगह पर ही खोलें. उन्होंने यह भी कहा कि आज (4 सितंबर) किसी भी तरह का बाइक स्टंट न किया जाए. चूंकि बारावफात का यह जुलूस शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए कोशिश करें कि जुमे की नमाज किसी भी हाल में न छूटे. रास्ते में जहां-जहां नमाज का वक्त हो, वहां नमाज अदा की जाए.

'पाकिस्तान-फिलिस्तीन के न लगाए झंडे'

आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर मुस्लिम नौजवानों को खास नसीहत दी. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुस्लिम नौजवान जोश में पाकिस्तान के जरिये प्रमोट किया गया नारा 'सर तन से जुदा' अपने जुलूसो मे न लगाएं.

इस मौके पर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि "फिलीस्तीन से हमें और हमारे भारत के हर एक शख्स को हमदर्दी है. इजराइल के जुल्म और ज्यादती को मानते हैं, लेकिन अपने जुलूसों मे फिलीस्तीन का झंडा न लहराएं." उन्होंने कहा, "जुलूसों में पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जैसे किसी भी दूसरे देशों के झंडे न लगाएं."

मुस्लिन नौजवानों को नसीहत देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा, "अगर जुलूस में देश का झंडा लगाना ही है तो अपने देश का तिरंगा झंडा लगाएं, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारे देश की पहचान और शान है." उन्होंने कहा कि विदेशी मुल्कों के झंडे अपने जलसा और जुलूस में लगाना अखलाकन और कानूनन जुर्म है.

लखनऊ पुलिस अलर्ट

शुक्रवार को ईद-मिलादुन्नबी पर निकलने वाले जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस एक्टिव मोड में है. बारावफात के मौके पर राजधानी लखनऊ में मुस्लिम तंजीमों के जरिये निकाले जाने वाले जुलूस को सकुशल और शांतिपूर्वक पूरा कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. जुलूस की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा के कड़े इंतजामों की जानकारी दी और लोगों से खास अपील की.

पुलिस के मुताबिक, बारावफात का जुलूस सुबह 9 बजे अमीनाबाद स्थित झंडेवाले पार्क से शुरू होकर मौलवीगंज, रकाबगंज पुल, नादान महल रोड, नक्खास तिराहा, टुड़ियागंज तिराहा और हैदरगंज तिराहा से होता हुआ ऐशबाग ईदगाह पहुंचकर खत्म होगा. सुरक्षा के लिए इस बार 54 राजपत्रित अधिकारी और 1560 अराजपत्रित अधिकारी तैनात किए गए हैं. साथ ही 10 कंपनी पीएसी बल और 2 कंपनी आरआरएफ भी तैनात की जाएंगी.

सोशल मीडिया से लेकर लखनऊ के चप्पे-चप्पे पर नजर

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने जुलूस के रूट और पश्चिमी जोन को 5 जोन और 23 सेक्टरों में बांट दिया है. संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट्स पर एएसएल-एंटीसेवोटाज चेकिंग, एक्सेस कंट्रोल, 36 क्लस्टर मोबाइल और क्विक रिस्पांस टीम (QRT), पीआरवी बाइक, डायल-112 लगातार गश्त करेंगी.

जुलूसों की निगरानी के लिए 2 ड्रोन कैमरे और 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर वीडियोग्राफी की जाएगी. ऊंची इमारतों पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है ताकि सभी तरह की सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके. इतना ही नहीं सोशल मीडिया की राउंड-द-क्लॉक मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि किसी भी अफवाह या भ्रामक खबर को फैलने से रोका जा सके.