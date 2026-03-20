Eid Mubarak Messages: अपनों को भेजें ये खास मुबारकबाद मैसेज, बनाएं ईद और भी यादगार

Eid Mubarak 2026: ईद-उल-फित्र, जिसे हम रमजान की ईद या मीठी ईद भी कहते हैं, सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों से जुड़ा रूहानी मौका मौका है. ईद का त्योहार पाक रमजान के महीने के खत्म होने पर मनाई जाती है. रमजान वह महीना है, जिसमें मुसलमान पूरे दिन रोजा रखकर सब्र, इबादत और खुद पर काबू रखना सीखते हैं. इस महीने का पूरे साल मुस्लिम समुदाय शिद्दत से इंतजार करता है.

इस साल 2026 की ईद में बस चंद घंटे बाकी रह गये हैं. ईद को लेकर माहौल में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. रमजान के रोजे का आज यानी शुक्रवार (20 मार्च) को आखिरी दिन है और हर सभी मुसलमानों की निगाहें इफ्तार के बाद आसमान पिर टिकी होंगी. बस उन्हें ईद के पाक चांद के औपचारिक दीदार का इंतजार है, जो ये खबर लेकर आएगा कि ईद अब बस आने ही वाली है. इस साल ईद पूरे भारत में 21 मार्च को मनाई जाएगी.

रमजान के बाद ईद अल्लाह की शुक्रगुजारी अदा करने का मौका

ईद का यह पल इसलिए और भी खास होता है क्योंकि इसमें दिल को सुकून देने वाली इबादत का एहसास भी होता है और अपनों के साथ खुशियां मनाने की बेपनाह खुशी भी. यह एक ऐसा समय होता है जब इंसान खुद को अंदर से संतुष्ट और बाहर से खुश महसूस करता है. लेकिन ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने और स्वादिष्ट खाने तक सीमित नहीं है. यह त्योहार हमें अल्लाह की शुक्रगुजारी, मजबूत ईमान और आपसी भाईचारे का पैगाम देता है. एक महीने तक रोजा, नमाज और सब्र के बाद मुसलमान एक साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, हिम्मत दी और अपनी नेमतों से नवाजा है.

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इस दिन की शुरुआत खास नमाज से होती है, फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए जकात दी जाती है, घरों में लजीज पकवान बनते हैं और हर कोई अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ वक्त बिताकर इस खुशी को और भी खास बना देता है. यही वजह है कि ईद-उल-फित्र सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला, प्यार और इंसानियत का संदेश देने वाला एक खूबसूरत एहसास है. आईये इस खास मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर ईद-उल-फित्र की मुबारकबाद मैसेज भेजें. ऐसे ही कुछ मैसेज नीचे दिए गए हैं.

Eid 2026 पर दोस्तों, रिश्तेदारों को भेजे यह खास मुबारकबाद मैसेज

ईद मुबारक! इस खूबसूरत मौके को दिल से जी लो और खुश रहो. असली खुशी बहुत छोटी-छोटी चीजों में होती है, और वो सब तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सोच में ही छुपी है. आज भी और हमेशा तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे.

1. दुआ है कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर यूं बरसे कि तुम्हारी राहें हमेशा रोशन रहें, और तुम्हें जिंदगी में सुकून, कामयाबी और हमेशा रहने वाली खुशियां मिलें. इस खास मौके पर दिल की गहराइयों से Eid Mubarak.

2. अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, और दिल की सच्ची खुशी उससे ही मिलती है. तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को दिल से ईद मुबारक.

3. खुदा तुम्हें जन्नत जैसी खुशियां दे और तुम्हारी जिंदगी में कभी कमी न रहे. आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद.

4. यह ईद तुम्हारी हर सुबह और हर दिन को खुशियों से भर दे, और तुम इसे अपने चाहने वालों के साथ हंसी, प्यार और सुकून के साथ मनाओ.

5. अल्लाह की बरकत आज, कल और हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और तुम्हें हर कदम पर सुकून और कामयाबी दे. ईद मुबारक!

6. तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हों, और तुम्हारी जिंदगी इतनी रोशन हो जाए कि तुम्हारी हर दुआ बिना मांगे ही कबूल हो जाए.

7. चांद की हल्की-सी रोशनी तुम्हारे चेहरे पर चमके, और अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दे. हैप्पी ईद!

8. अल्लाह तुम्हारे हर अरमान को पूरा करे और तुम्हारी जिंदगी को ऐसे रंगों से भर दे जैसे एक खिला हुआ बाग, जहां सिर्फ खुशी और सुकून हो. तुम्हें और तुम्हारे प्यारे परिवार को ईद मुबारक.

9. यह पाक ईद तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए और हर दिन को नेमतों और खुशियों के रंग से भर दे.