Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3140514
Zee SalaamIndian Muslimसड़क पर ईद की नमाज अदा करना शौक नहीं मजबूरी है; मेरठ प्रशासन के प्रतिबंध पर मचा बवाल

सड़क पर ईद की नमाज अदा करना शौक नहीं मजबूरी है; मेरठ प्रशासन के प्रतिबंध पर मचा बवाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मेरठ के SP ने ईद के मौके पर सड़क पर नमाज आदा करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसा करने वालों पर न सिर्फ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, बल्कि उनके पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे. इस बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 14, 2026, 01:53 PM IST

Trending Photos

सड़क पर ईद की नमाज अदा करना शौक नहीं मजबूरी है; मेरठ प्रशासन के प्रतिबंध पर मचा बवाल

Uttar Pradesh News: इस्लाम का पवित्र रमजान का महीना खत्म होने को है, जिसके बाद ईद मनाई जाएगी. ईद को लेकर देशभर की पुलिस-प्रशासन तैयारियां कर रही है और मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदारों के साथ मिलकर पीस मीटिंग कर रही है. मेरठ प्रशासन ने ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बीच मेरठ के SP अविनाश पांडे ने ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त कार्रवाई की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर न सिर्फ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, बल्कि उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाएंगे. 

मेरठ SP अविनाश पांडे के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय के लोग मेरठ प्रशासन द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं. साथ ही SP अविनाश पांडे के बयान को पक्षपाती बता रहे हैं. दरअसल, मुस्लिम समुदाय के लोग शौक से या अपनी जिद से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते बल्कि उन्हें कुछ मौकों पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है. वरना कोई व्यक्ति मस्जिद की सुविधाओं से दूर सड़क पर नमाज क्यों अदा करेगा? 

बता दें कि ईद के दिन सामान्य नमाज से ज्यादा भीड़ होती है, जिससे मस्जिद में नमाज अदा करने की जगह नहीं बचती, इसीलिए नमाजियों को मजबूरन मस्जिद से बाहर की जगह नमाज अदा करनी पड़ती है. कई जगह पर ये मस्जिदें सड़क किनारे होती है, इसलिए नमाजियों को सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है. साथ ही ईद, बकरीद और जुमे की नमाजों को सामूहिक तौर पर अदा की जाती हैं, सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पर्याप्त जगह नहीं बचती, इसलिए नमाजियों को मजबूरन सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, मुस्लिम समाज के लोग मेरठ SP अविनाश पांडे के बयान को पक्षपाती और मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं. मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ईद की नमाज पूरी दिन नहीं, बल्कि ईद की नमाज कुछ समय की होती है. हिंदू समुदाय के कई प्रमुख त्योहार जैसे, होली पर रंग खेलना, दिवाली पर पटाखे जलाना, दुर्गापूजा के लिए पंडाल लगाना, कलश यात्रा, कांवड़ यात्रा आदि जैसे त्योहार में भी सड़कें जाम रहते हैं और इन त्योहारों में नमाज से ज्यादा समय के लिए सड़क जाम रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से इन त्योहारों पर ऐसे आदेश या प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsEid Namaz Ban on RodMeerut SP Eid Prayer Warningminority newsToday News

Trending news

muslim news
सड़क पर ईद की नमाज अदा करना शौक नहीं मजबूरी है; मेरठ प्रशासन के प्रतिबंध पर मचा बवाल
muslim news
नमाज से लौट रहे युवक पर हमला, बेल्ट से पीट-पीटकर किया लहूलुहान
muslim news
UP में गोकशी के नाम पर 5 सालों में 35 हजार से ज्यादा को भेजा जेल; 781 के खिलाफ NSA
muslim news
ईरान का पलटवार जारी, इजरायल और US बेस पर 46वीं लहर का हमला
Pakistan Attack Afghanistan
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फ्यूल डिपो और घरों पर की बमबारी, 6 लोगों की मौत
muslim news
US ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बरसाए बम; ट्रंप ने दी तेल ठिकानों को उड़ाने की चेतावनी
US News
US की सियासत में मचा हाहाकार, ट्रंप की नीति से नाराज मुस्लिम महिला सदस्य का इस्तीफा
Bihar News
पटना महावीर मंदिर ने पेश की भाईचारे की मिसाल, रोजेदारों के लिए किया इफ्तारी का आयोजन
Trump Surrendered
Israel US War: क्या सीज फायर की पेशकश कर ईरान के सामने सरेंडर हो चुके हैं ट्रम्प?
Delhi news
शाहरुख पठान की 11वीं जमानत याचिका भी खारिज, मार्च 2020 से जेल में हैं बंद