देशभर में अदा की गई ईद-उल-अज़हा की नमाज़, मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़ी भीड़

Eid ul Adha 2026: देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल समेत देशभर में ईद-उल-अजहा का त्योहार धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज़ अदा करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे थे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला.

देश के कई राज्यों में ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली. नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी. नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी. कई जगहों पर लोगों ने जरूरतमंदों के बीच मिठाइयां और खाने-पीने का सामान भी बांटा.

उत्तर प्रदेश और बिहार में कुर्बानी की तैयारियों में जुटे लोग

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और अलीगढ़ समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए थे. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की गई. वहीं बिहार की राजधानी पटना, गया, भागलपुर और किशनगंज समेत कई जिलों में लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की. नमाज के बाद लोग अपने घरों की ओर लौटे और कुर्बानी की तैयारियों में जुट गए. बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिली.

बंगाल और असम अदा की गई ईद की नमाज

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में ईद के मौके पर खास रौनक दिखाई दी. बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाहों में नमाज पढ़ी और एक-दूसरे को बधाई दी. वहीं असम के गुवाहाटी और अन्य इलाकों में भी लोगों ने ईद-उल-अज़हा की नमाज अदा कर अमन और तरक्की की दुआ मांगी. बकरीद इस्लाम का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है. इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की राह में कुर्बानी देकर त्याग और इंसानियत का संदेश देते हैं. नमाज के बाद लोग कुर्बानी की रस्म अदा करने में जुट गए.