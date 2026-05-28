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ईद की खुशियां मातम में बदलीं, सड़क हादसे में गई फईम की जान

Uttar Pradesh News: ईद-उल-अज़हा की खुशियों के बीच उत्तर प्रदेश में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने फईम के परिवार को गम में डुबो दिया. ससुराल जाते समय उनकी बाइक की अज्ञात कार से टक्कर हो गई, जिसमें उनकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिवार की बकरीद की खुशियां मातम में बदल गईं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 28, 2026, 07:38 PM IST

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AI निर्मित फोटो
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Uttar Pradesh News: आज (28 मई)  को देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशियों और प्यार के साथ ईद-उल-अजहा की नमाज पढ़ी और कुर्बानी का त्योहार मनाया. लेकिन उत्तर प्रदेश में बकरीद के दिन फईम के घर में मातम का पहाड़ टूट पड़ा. फईम कुर्बानी का त्योहार मनाने के लिए अपने घर से ससुराल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद फईम के घर में मातम पसर गया, बकरीद की खुशियां, दुखों के समंदर में बदल गई. 
 
32 वर्षीय फईम अपनी बाइक से रामनगर स्थित किशनपुर कानिया गांव में अपनी ससुराल जा रहे थे, लेकिन नेशनल हाईवे 309 पर एक अज्ञात कार से टक्कर हो गई, जिसमें फईम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जैसे ही वह नेशनल हाईवे 309 पर पीरुमदारा के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक की भिड़ंत एक अज्ञात कार से हो गई, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फईम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने घायल फईम को तुरंत इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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युवक की मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि फईम ईद का त्योहार मनाने और अपने परिजनों से मिलने रामनगर आ रहा था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया,अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया.

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मामले में रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी,पुलिस अज्ञात कार चालक की तलाश में भी जुट गई है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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