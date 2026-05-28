ईद की खुशियां मातम में बदलीं, सड़क हादसे में गई फईम की जान

Uttar Pradesh News: आज (28 मई) को देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशियों और प्यार के साथ ईद-उल-अजहा की नमाज पढ़ी और कुर्बानी का त्योहार मनाया. लेकिन उत्तर प्रदेश में बकरीद के दिन फईम के घर में मातम का पहाड़ टूट पड़ा. फईम कुर्बानी का त्योहार मनाने के लिए अपने घर से ससुराल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद फईम के घर में मातम पसर गया, बकरीद की खुशियां, दुखों के समंदर में बदल गई.



32 वर्षीय फईम अपनी बाइक से रामनगर स्थित किशनपुर कानिया गांव में अपनी ससुराल जा रहे थे, लेकिन नेशनल हाईवे 309 पर एक अज्ञात कार से टक्कर हो गई, जिसमें फईम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जैसे ही वह नेशनल हाईवे 309 पर पीरुमदारा के पास पहुंचे, तभी उनकी बाइक की भिड़ंत एक अज्ञात कार से हो गई, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फईम गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने घायल फईम को तुरंत इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसे भी पढ़ें: ट्रेन में मारपीट के बाद लापता हुआ छात्र फैजान सही-सलामत घर लौटा

युवक की मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि फईम ईद का त्योहार मनाने और अपने परिजनों से मिलने रामनगर आ रहा था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया,अस्पताल में परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले में रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी,पुलिस अज्ञात कार चालक की तलाश में भी जुट गई है.