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सऊदी अरब समेत कई देशों में अदा की गई ईद-उल-अजहा की नमाज, गूंज उठीं तकबीरें

Bakrid 2026: सऊदी अरब और कुवैत समेत कई देशों में ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की गई. मस्जिदों और ईदगाहों में भारी संख्या में लोग नमाज के लिए पहुंचे. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और फिर अपने घरों में कुर्बानी की तैयारियों में जुट गए.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 27, 2026, 08:34 AM IST

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सऊदी अरब समेत कई देशों में अदा की गई ईद-उल-अजहा की नमाज, गूंज उठीं तकबीरें

Bakrid 2026: सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत समेत खाड़ी देशों और दुनिया के कई हिस्सों में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार बड़े धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया. सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे थे. सफेद कुर्ता-पायजामा और पारंपरिक पोशाकों में सजे लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए और नमाज अदा की.

मक्का, मदीना, दोहा, दुबई, अबू धाबी, मनामा और कुवैत सिटी सहित कई शहरों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई. नमाज के दौरान लोगों ने दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी. मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. नमाज खत्म होने के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद दी. बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. कई जगहों पर लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और सोशल मीडिया पर ईद की शुभकामनाएं साझा कीं.

कुर्बानी की तैयारियों में जुटे लोग
ईद की नमाज के बाद लोग अपने-अपने घरों की ओर लौटे और कुर्बानी की तैयारियों में जुट गए. इस्लाम में ईद-उल-अजहा को कुर्बानी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. यह त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया था. इसी परंपरा को निभाते हुए मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं. खाड़ी देशों में प्रशासन की ओर से साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे. कई स्थानों पर कुर्बानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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दुकानों पर उमड़ी भीड़
नगर प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं ने भी त्योहार के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की थीं. इस मौके पर बाजारों और सड़कों पर भी रौनक देखने को मिली. मिठाइयों, कपड़ों और खाने-पीने की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी रही. बच्चों के लिए ईदी और उपहारों का भी खास इंतजाम किया गया. दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय ने इस त्योहार को प्रेम, भाईचारे और इंसानियत के संदेश के साथ मनाया. लोगों ने जरूरतमंदों और गरीबों के बीच भी कुर्बानी का मांस बांटा और सामाजिक एकता का संदेश दिया.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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