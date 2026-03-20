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केरल में अदा की गई ईद की नमाज, चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में उमड़ा सैलाब

Eid ul Fitr Kerala 2026: केरल के तिरुवनंतपुरम में आज चांद दिखने के बाद ईद-उल-फितर मनाई गई, जहां चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में हज़ारों लोगों ने नमाज़ अदा की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:44 AM IST

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केरल में अदा की गई ईद की नमाज, चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में उमड़ा सैलाब

Kerala News: दुनियाभर के कई देशों में आज ईद-उल-फितर की नमाज अदा की गई. इस बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया गया है. शहर के एक प्रमुख स्थान चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में मुस्लिम समुदाय के हज़ारों सदस्य ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए और नमाज अदा की. लोग सुबह-सुबह ही यहां पहुंचना शुरू हो गए थे और कुछ ही समय में पूरा स्टेडियम नमाजियों से भर गया.

दरअसल, केरल एक तटीय क्षेत्र में स्थित है और कल वहां शव्वाल का नया चांद देखा गया. चांद देखे जाने के बाद गुरुवार शाम को राज्य के कुछ हिस्सों में आधिकारिक धार्मिक घोषणाएं की गईं. इसके बाद, धार्मिक नेताओं ने घोषणा की कि शव्वाल का महीना शुक्रवार से शुरू होगा और ईद की नमाज 20 मार्च को अदा की जाएगी. इस ऐलान के बाद केरल के लोगों ने आज ईद की नमाज अदा की. लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में चांद का दीदार नहीं हुआ. इस वजह से देश के ज्यादातर हिस्सो में आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी.

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ऐसा क्यों होता है?
रमज़ान और ईद की तारीखें पहले से तय नहीं होतीं. इन्हें इस्लामी कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, जो नए चांद के दिखने पर निर्भर करता है. चांद हर जगह एक ही समय पर दिखाई नहीं देता. मौसम, बादलों के छाए रहने और भौगोलिक स्थिति जैसे कारणों से चांद अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर दिखाई देता है. इसी वजह से कुछ जगहों पर ईद एक दिन पहले मनाई जाती है, जबकि दूसरी जगहों पर यह एक दिन बाद मनाई जाती है.

30 दिनों की रोजा
इस साल भारत के ज़्यादातर हिस्सों में चांद दिखाई नहीं दिया. इसलिए उन इलाकों में रहने वाले मुसलमान पूरे 30 दिनों का रोज़ा रखने के बाद ईद मनाएंगे. हालांकि, केरल में चांद दिखने की पुष्टि हो गई थी, जिससे रमजान सिर्फ़ 29 दिनों में ही खत्म हो गया और ईद एक दिन पहले मनाई गई. फिर भी, तारीखों में यह अंतर काफ़ी सामान्य है, क्योंकि ईद और रमज़ान दोनों ही चांद दिखने पर निर्भर करते हैं. इसके बावजूद ईद का असली सार हर जगह एक जैसा ही रहता है. यह खुशी, शुक्रगुज़ारी, प्रार्थना और भाईचारे का त्योहार है. पूरे रमज़ान के दौरान लोग सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं और सब्र, अनुशासन और ज़रूरतमंदों के प्रति हमदर्दी के सबक सीखते हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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