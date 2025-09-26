Advertisement
अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचीं एकता कपूर, परिवार- नई फिल्म की कामयाबी के लिए मांगी दुआ!

Ekta Kapoor Khwaja Garib Nawaz Dargah Visit: अजमेर शरीफ दरगाह पर एकता कपूर ने परिवार के साथ चादरपोशी कर दुआ मांगी. उन्होंने अपने वालिद जितेंद्र कपूर, भाई तुषार कपूर और पूरे परिवार की ओर से हाजिरी दी. इस मौके पर उन्होंने बेटे रवि, भतीजे लक्ष्य और अपनी नई फिल्म वृषभ की सफलता के लिए भी दुआएं कीं.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:27 PM IST

अजमेर दरगाह में चादरपोशी के लिए जातीं एकता कपूर
Ajmer Dargah News: अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हर रोज बड़ी संख्या में अकीदतमंद अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं, जिसमें आम आदमी से लेकर वीआईपी तक शामिल होते हैं. इसी क्रम में बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर शुक्रवार (26 सितंबर) को अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देने पहुंचीं. 

दरगाह पर एकता कपूर ने जुमे की नमाज से पहले अपनी टीम के साथ सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर चादर और फूल पेश किए. इस दौरान उन्होंने अपने वालिद और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र कपूर, भाई तुषार कपूर और पूरे कपूर परिवार की ओर से चादर पेश कर आस्ताने पर हाजिरी दी.

दरगाह के खादिम हाजी सैय्यद इमरान चिश्ती ने एकता कपूर को ज़ियारत कराई, जबकि सैय्यद गुलफाम चिश्ती ने उन्हें दरबार का तबर्रुक भेंट किया. एकता कपूर ने यहां लगभग 15 मिनट रुककर अपने परिवार की खुशहाली और कारोबार की तरक्की के लिए दुआ मांगी. इसके साथ ही उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए भी ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ मांगी.

खादिम हाजी सैय्यद इमरान चिश्ती ने बताया कि कपूर परिवार का ख्वाजा साहब के दरबार से गहरा लगाव है. जब भी एकता कपूर कोई नई फिल्म बनाती हैं, तो उसकी कॉपी रील दरगाह पर पेश कर कामयाबी की दुआ मांगी जाती है. इस बार भी वे अपनी नई फिल्म 'वृषभ' और बालाजी टेलीफिल्म्स के दूसरे प्रोजेक्ट्स के कामयाबी के लिए अजमेर शरीफ पहुंची थीं.

एकता कपूर ने खासतौर पर अपने बेटे रवि कपूर और भतीजे लक्ष्य कपूर की सलामती और तरक्की के लिए भी दुआ कराई. इसके लिए दरगाह के बुजुर्ग खादिम सैय्यद अब्दुल गनी चिश्ती उर्फ कल्लू मियां से विशेष दुआ करवाई गई. 

फिल्म 'वृषभ' 16 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में सुपरस्टार मोहनलाल, समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, सिद्दीकी, नयन सारिका और नेहा सक्सेना जैसे सितारे नजर आएंगे. माना जा रहा है कि इस फिल्म से एकता कपूर को बड़ी उम्मीदें हैं और रिलीज से पहले ही उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज से इसकी कामयाबी की दुआ मांगी है.

यह भी पढ़ें: काले पानी की सजा की तरह है UAPA; बगैर ट्रायल के सालों से जेल में पड़े हैं सैकड़ों मुस्लिम नौजवान!

 

;