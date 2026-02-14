पश्चिम बंगाल SIR विवाद में नया ट्विस्ट; 6 लाख नाम तय, लगभग 80 लाख वोटर्स पर मंडराया संकट!

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimपश्चिम बंगाल SIR विवाद में नया ट्विस्ट; 6 लाख नाम तय, लगभग 80 लाख वोटर्स पर मंडराया संकट!

West Bengal SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच, इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि अभी डेटा अपलोड करने का काम जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स में पश्चिम बंगाल से लगभग 80 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की आशंका है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:35 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

West Bengal SIR News: पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को लेकर दावे, आरोप और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. SIR प्रक्रिया के तहत लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का हवाला देते हुए वोटर्स का नाम गलत ढंग से हटाने का आरोप लगाते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर फिलहाल सुनवाई जारी है. आरोप प्रत्यारो के बीच कल यानी शनिवार (14 फरवरी) को SIR की सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने का आखिरी दिन माना जा रहा है. 

इस संबंध में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि सुनवाई की प्रक्रिया शुक्रवार (13 फरवरी) को ही खत्म हो चुकी है, हालांकि अभी डेटा अपलोड करने का काम जारी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों से आखिर कितने नाम हटाए जाएंगे. 

अखबारे मशरिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान 6 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं. यह संख्या लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि इन मतदाताओं को नोटिस मिलने के बावजूद वे ईआरओ (ERO) के सामने पेश नहीं हुए. इसके अलावा 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' और 'अनमैप्ड' कैटेगरी में आने वाले मतदाताओं में से करीब 10 फीसदी और नाम भी हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल मिलाकर कितने नाम हट सकते हैं, इस पर आयोग ने एक अनुमान भी शेयर किया है. आयोग के मुताबिक, शुरुआत लिस्ट जारी होने के बाद करीब 58 लाख नामों को हटाने की पहचान की गई थी. इसमें सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहे 6 लाख मतदाताओं को जोड़ने पर यह संख्या लगभग 64 लाख तक पहुंच जाती है. इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा 'अनमैप्ड' और 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' वाले मतदाताओं को शामिल करने पर कुल मिलाकर लगभग 80 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की संभावना बताई जा रही है.

नाम हटाने के पीछे की वजहों को लेकर आयोग ने बताया कि कई लोग निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई भी जमा नहीं कर सके है. कुछ लोगों ने अखबार की कटिंग या पैन कार्ड जैसी जानकारी पेश की, जिन्हें पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना गया. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम हटाए जाएंगे, उन्हें नोटिस के माध्यम से वजह भी बताया जाएगा.

ऐसे में अगर किसी मतदाता का नाम लिस्ट से हटाया जाता है, तो उसे अपील करने का मौका दिया जाएगा. ऐसे मतदाता 5 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं. अगर वहां से मतदाता को राहत नहीं मिलती है, तो अगले 5 दिनों के भीतर सीईओ ऑफिस में अपील करने का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा. आयोग के मुताबिक, लास्ट वोटर लिस्ट 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी. फिलहाल वोटर लिस्ट की जांच यानी स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है और डेटा अपलोड का काम भी लगातार चल रहा है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

West Bengal newsSIR Controversymuslim news

