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दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी, मेल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश!

Delhi Assembly Receives Bomb Threat: देश की राजधानी में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब दिल्ली विधानसभा परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ईमेल में जहरीली गैस और आरडीएक्स बम का दावा किया गया. इसमें मुस्लिम कर्मचारियों का जिक्र भी था, जिसके बाद साइबर सेल और पुलिस जांच में जुट गई है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने इस ईमेल धमकी के जरिये मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:45 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi News: नई दिल्ली में स्थित दिल्ली विधानसभा परिसर को आतंकियों की तरफ से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. इसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और दिल्ली विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई. यह धमकी ईमेल के जरिये मिली थी. इस ईमेल में बम धमाके और जहरीली गैस के इस्तेमाल जैसी गंभीर बातें लिखी गई हैं, साथ ही इसमें ऐसे आपत्तिजनक और भड़काऊ संदर्भ भी शामिल थे, जिनसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश का इशारा मिलता है.

ईमेल में दावा किया गया कि तीन घंटे के भीतर विधानसभा परिसर में साइनाइड गैस से भरे 15 आरडीएक्स बम धमाके किए जाएंगे. इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट मोड में ला दिया और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई. ईमेल में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गईं, जिनमें कथित रूप से समुदाय विशेष और अन्य सामाजिक पहचान से जुड़े कर्मचारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए. 

एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल में यह भी कहा गया कि सभी मुस्लिम कर्मचारियों को तुरंत परिसर से हटा दिया जाए. इसके अलावा कुछ राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों को जोड़ते हुए भड़काऊ दावे भी किए गए, जिनमें एस.वी. शेखर और राजनीतिक दल DMK से जुड़ी बातें शामिल थीं. ईमेल में लिखा गया कि एक शख्स के राजनीतिक जुड़ाव और पहचान को लेकर विधानसभा को निशाना बनाया जाएगा.

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इस ईमल में मुस्लिम कर्मचारियों को तुरंत परिसर से हटाने की मांग से आतंकी मंशा साफ जाहिर है कि वह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो वह इस ईमेल के जरिये बहुसंख्यक समुदाय के मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं. हालांकि, ईमेल मिलते ही दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां एक्टिव हो गईं, और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया. 

बम निरोधक दस्ता तुरंत विधानसभा परिसर पहुंचा और पूरे भवन के साथ आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच शुरू कर दी. सुरक्षा वजहों से परिसर में सतर्कता बढ़ा दी गई और हर आने-जाने वाले शख्स की जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, इस धमकी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू से जांच की जा रही है कि ईमेल किसने भेजा और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? साइबर सेल भी इस मामले में सक्रिय हो गई है और ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. 

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि मामले की हर एंगल से जांच जरूरी है. उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे किसी तरह की संगठित साजिश या राष्ट्र-विरोधी तत्वों की भूमिका हो सकती है. फिलहाल, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह धमकी वास्तविक खतरा थी या किसी शरारती या साजिशपूर्ण साइबर हमले का हिस्सा.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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