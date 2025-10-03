London में Jews पर कैसे, कब और किसने किया हमला; पुलिस ने हमलावर को किया ढेर

Jews Attacked in England: इंग्लैंड में यहूदी समुदाय के त्यौहार के दौरान हमला हुआ है. इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए है. हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है.
Jews Attack in England: गुरुवार को उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में एक शख्स ने कार चढ़ाकर और चाकू से हमला कर यहूदी समुदाय के दो लोगों की हत्या कर दी. यह हमला एक सिनेगॉग (यहूदी उपासना स्थल) के पास हुआ. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया. इस हमले में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
ब्रिटिश पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पहले कार से राहगीरों को कुचला और इसके बाद छह मिनट तक चाकू से हमले किए. चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि क्रम्पसाल इलाके के हीटन पार्क हिब्रू कांग्रिगेशन सिनेगॉग के पास एक कार लोगों को टक्कर मारते हुए देखी गई और फिर एक शख्स उस कार से निकला और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया.
ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) ने बताया कि हमलावर की पहचान 35 साल के जिहाद अल-शामी के तौर पर हुई है, जो सीरियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक है. हालांकि पुलिस ने कहा कि अभी औपचारिक पहचान की प्रक्रिया बाकी है.
GMP प्रमुख सर स्टीफन वॉटसन ने कहा कि संदिग्ध ने एक ऐसा जैकेट पहना हुआ था जो विस्फोटक जैसा लग रहा था, लेकिन जांच के बाद पुष्टि हुई कि वह असली विस्फोटक नहीं था. पुलिस ने तीन और लोगों को भी गिरफ्तार किया है. दो पुरुष और एक महिला. इन पर आतंकी गतिविधियों की तैयारी और उन्हें अंजाम देने का आरोप है. फिलहाल सभी पुलिस हिरासत में हैं.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर ने कहा कि इस हमले के बाद देशभर में सिनेगॉग पर पुलिस बल तैनात किया गया है. उन्होंने इस घटना पर कहा,"आज यॉम किप्पुर के दिन जो यहूदी समुदाय का सबसे पवित्र दिन है, एक जघन्य आतंकी हमला हुआ. यह हमला यहूदियों पर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वे यहूदी हैं, और ब्रिटेन पर इसलिए किया गया क्योंकि हम अपने मूल्यों पर खड़े हैं."
काउंटर टेररिज़्म पुलिस ने इस घटना को आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित कर दिया है और कहा है कि वे अब भी इस हमले की मंशा और बैकग्राउंड को समझने में जुटे हैं.