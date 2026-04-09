Etah: 66 साल का था चमन मियां का साथ; मरने पर हिन्दू फैमिली ने पढ़वाई जनाज़े की नमाज़!

Uttar Pradesh News Today: मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानने की सीख देने वाली एक भावुक कहानी उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सामने आई है. यहां हिंदू-मुस्लिम एकता और गंगा-जमुनी तहजीब की ऐसी मिसाल देखने को मिली, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. एक परिवार ने खूनी रिश्ता न होने के बावजूद, अपनापन और इंसानियत से मजबूत किया और आखिरी समय तक उसे निभाया.

दरअसल, प्रदेश के एटा जिले के मारहरा कस्बे में 75 साल के चमन मियां की मौत हो गई, लेकिन सबसे अहम और रोचक बात यह कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक हिंदू परिवार के घर में गुजार दी. वे पिछले 66 से एक हिंदू परिवार, सक्सेना परिवार के साथ रह रहे थे. बताया जाता है कि जब चमन मियां महज 10 साल के थे, तब मारहरा के मोहल्ला ब्रह्मनपुरी के रहने वाले शारदा सरन सक्सेना उन्हें अपने घर ले आए थे. उसी दिन से वे इस परिवार का हिस्सा बन गए.

समय बीतता गया, लेकिन रिश्ता और गहरा होता गया. शारदा सरन सक्सेना की मौत के बाद चमन मियां से परिवार का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उनके बेटे डॉक्टर विमलचंद्र सक्सेना ने भी उसी रिवायत को आगे बढ़ाया और चमन मियां को परिवार के सदस्य की तरह रखा. साल 2018 में डॉक्टर विमल की मौत के बाद उनके बड़े बेटे सुबोध सक्सेना ने इस जिम्मेदारी को संभाला और चमन मियां की खिदमत पूरे अपनत्व के साथ जारी रखी.

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कहा जाता है कि शरीर नश्वर है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मौत तय है. कुदरत का नियम सब पर लागू है, यही बुधवार (8 अप्रैल) की सुबह करीब चार बजे को हुआ. चमन मियां ने इसी घर में आखिरी सांस ली और मालिके हकीकी से जा मिले. खास बात यह रही कि हिंदू परिवार में रहते हुए भी वे नमाज के साथ-साथ पूजा-पाठ भी किया करते थे, जो उनके जिंदगी में आपसी सम्मान और सौहार्द को दर्शाता है.

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चमन मियां की मौत की खबर मिलते ही इलाके के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और उनका आखिरी रस्म भी खास रहा. सक्सेना परिवार ने उनकी आखिरी रस्म पूरी तरह मुस्लिम रीति-रिवाज से कराया. जुहर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा की गई, जिसमें सुबोध सक्सेना, अमित सक्सेना, सुमित सक्सेना सहित बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल रहे. जनाने की नमाज में सक्सेना परिवार की आंखे नम हो गईं, ये देख मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए.

इतना ही नहीं परिवार के सदस्यों ने खुद कंधा देकर जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाया. मारहरा के नगला कोठी स्थित कब्रिस्तान में चमन मियां को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. चमन मियां के जनाने की नमाज और तदफीन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा. पूरे कस्बे में यह तस्वी भावुक कर देने वाली थी, जहां हर आंख नम थी और हर दिल में एक ही भावना थी, इंसानियत सबसे ऊपर है.

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