हथियारों की खरीद-फरोख्त मामले में मस्जिद के इमाम समेत 5 लोग गिरफ्तार; मौलाना ने किया बड़ा खुलासा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मस्जिद के इमाम ने अवैध तरीके से पिस्टल खरीदने के लिए कुछ नौजवानों के 61 हजार रुपये दिए थे. पिस्टल न मिलने पर इमाम ने पुलिस थाने में पैसा हड़पने की शिकायत कर दी. वहीं, पुलिस ने इमाम समेत 5 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, इटावा जनपद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने 5 ऐसे मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है जो अवैध असलहे की खरीद-फरोख्त कर रहे थे. यहां सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हावर स्थित मस्जिद के इमाम अकबर अली ने पिस्टल खरीदने के लिए अवैध हथियार बेचने वाले एक गिरोह को 61 हजार रुपए दिए थे, लेकिन उस गिरोह ने इमाम अकबर अली को पिस्टल मुहैया नहीं कराई. इस घटना के बाद इमाम अकबर अली ने थाना सिविल लाइन में 61 हजार रुपए हड़पने की शिकायत की.

वहीं, अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह, पिस्टल की जगह तमंचा देने को राजी हो गया. जब वह ग्रुप तमंचा देने के लिए पहुंचे तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इमाम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए मुल्जिमों के नाम इमाम अकबर अली, डेविड सोनी, अरविंद, एकलव्य शर्मा, सूरज हैं.

पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान मुल्जिमों के पास से 3 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मिस कारतूस, 1 मोबाइल 1 बाबरामद किया है. मस्जिद के इमाम मूल रूप से मुरादाबाद वीरपुर बरियार थाना मुद्दापाडे का रहने वाला हैं. इमाम अकबर अली ने पुलिस को बताया कि उनके अपने गांव वालों से विवाद चल रहा है और ससुराल वालों से भी विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसने पिस्टल मंगवाई थी.

गौरतलब है कि पुलिस ने इन मुल्जिमों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसके साथ ही पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन मुल्जिमों ने कहां से पिस्टल खरीदी, किससे खरीदी?