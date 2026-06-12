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तिहाड़ से बाहर आते ही Ex-Muslim सलीम ने दिया विवादित बयान; यति नरसिंहानंद ने साथ देने का किया ऐलान

Ex Muslim Saleem Wastik Out on parole: तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आए सलीम वास्तिक ने एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है. जेल से निकलने के बाद उसने वीडियो जारी कर मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की. गाजियाबाद के डासना धाम में उसका स्वागत हुआ. सलीम पहले से एक पुराने हत्याकांड मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 12, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:15 AM IST
तिहाड़ से बाहर आते ही Ex-Muslim सलीम ने दिया विवादित बयान; यति नरसिंहानंद ने साथ देने का किया ऐलान

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