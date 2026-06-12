Ex Muslim Saleem Wastik Out on parole: इस्लाम और मुसलमानों को सोशल मीडिया पर गाली देने वाला कथित Ex-Muslim सलीम वास्तिक तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आ गया है. जेल से बाहर आते ही वह फिर से मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करना शुरू कर दिया है. उसने जेल से बाहर निकलते ही एक वीडियो बनाया और मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करते हुए कहा कि जिहादियों, देख लो ये सामने तिहार जेल है, जेल से बाहर निकल गया हूँ और तुम जैसों के इस्लाम को खत्म करूंगा. उसने आगे कहा कि तुम मुसलमानों को जिहादी बना रहे हो, मैं मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई और तरक्की की तरफ लेकर जाऊंगा. उसने आखिर में चैलेंज देते हुए कहा कि जो कर सको कर लो.