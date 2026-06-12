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Ex Muslim Saleem Wastik Out on parole: इस्लाम और मुसलमानों को सोशल मीडिया पर गाली देने वाला कथित Ex-Muslim सलीम वास्तिक तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आ गया है. जेल से बाहर आते ही वह फिर से मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करना शुरू कर दिया है. उसने जेल से बाहर निकलते ही एक वीडियो बनाया और मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करते हुए कहा कि जिहादियों, देख लो ये सामने तिहार जेल है, जेल से बाहर निकल गया हूँ और तुम जैसों के इस्लाम को खत्म करूंगा. उसने आगे कहा कि तुम मुसलमानों को जिहादी बना रहे हो, मैं मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई और तरक्की की तरफ लेकर जाऊंगा. उसने आखिर में चैलेंज देते हुए कहा कि जो कर सको कर लो.
सलीम वास्तीक बीते 9 जून को तिहार जेल से पैरोल पर बाहर निकला, इसके दो दिन बाद गुरुवार (11 जून) को वह गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम गया. यहां के पूजारी और कट्टरवादी हिंदुत्व प्रचारक यति नरसिंहानंद ने सलीम वास्तिक का स्वागत किया और सलीम की शान में कसीदे पढ़े. यति ने हर हाल में सलीम की मदद करते रहने का वादा किया.
दरअसल, Ex-Muslim सलीम वास्तिक को एक हत्याकांड के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. सलीम वास्तीक ने साल 1995 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बड़े व्यापारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का अपहरण किया और फिरौती मांगी. बाद में उसने संदीप की हत्या कर दी. इस हत्याकांड में सलीम वास्तीक दोषी पाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे और उसके साथी अनिल को उम्रकैद की सजा सुनाई. लेकिन साल 2000 में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद सलीम फरार हो गया, और फिर पुलिस के हाथ नहीं आया.
इसके बाद सलीम ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जहाँ, 2011 में हाईकोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा. लेकिन तब तक सलीम अपनी पुरानी पहचान मिटा चुका था, और अलग-अलग जगहों पर अपना ठिकाना बदलकर रहने लगा. सलीम पिछले 31 सालों से फरार चल रहा था. इस दौरान उसने EX-Muslim सलीम वास्तिक नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और इस्लाम को गालियां देना शुरू किया. इसी कड़ी में दो मुस्लिम युकों ने गाजियाबाद में सलिम वास्तीक के ठिकाने पर पहुंचकर उसे मारने की कोशिश की. हालांकि सलीम बच गया, लेकिन उन दोनों युवक को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया.
इस घटना के बाद सलीम और ज्यादा चर्चाओं में आ गया. इस बीच दिल्ली की क्राइम ब्रांच सलीम के ठिकाने पर पहुंची और संदीप बंसल के हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर लिया. अब सीलम इलाज के लिए तिहार जेल से 29 दिनों के पैरोल पर बाहर आया है. आते ही फिर से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है.