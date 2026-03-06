7 दिन बाद Ex Muslim सलीम को आया होश, ICU से सामने आया 5 सेकेंड का वीडियो

Ghaziabad News: गाजियाबाद में खुद को "एक्स-मुस्लिम" बताने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के बाद उसकी हालत में सुधार हो रहा है. हमले के सात दिन बाद सलीम को होश आ गया है और डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी के बाद उनकी हालत पहले से बेहतर है. अभी उनका दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जहां वह ICU में हैं.

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने परिवार को सलीम वास्तिक का एक छोटा वीडियो भी दिखाया, जिसमें वो होश में दिख रहा है. पांच सेकंड के वीडियो में सलीम हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए, ऑक्सीजन मास्क पहने हुए दिख रहा है और ऑपरेशन के टांके उनकी गर्दन पर साफ देखे जा सकते हैं. वीडियो में एक डॉक्टर सलीम को आवाज़ देते हुए कहता है, "सलीम..." फिर सलीम अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर की तरफ देखता है. फिर डॉक्टर उससे कहते हैं, "अपनी जीभ बाहर निकालो." सलीम अपनी जीभ बाहर निकालता है, जिससे डॉक्टर कहते हैं, "ठीक है."

हालात में हो रहा है सुधार

हॉस्पिटल के मुताबिक, ऑपरेशन के बाद सलीम की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, और उन्हें दी गई दवाएं असर दिखा रही हैं. हालांकि, डॉक्टर अभी भी उन पर नज़र रख रहे हैं और पूरी तरह ठीक होने में समय लग सकता है. सलीम वास्तिक का अभी ICU में इलाज चल रहा है. उनके बेटे उस्मान समेत परिवार के कई सदस्य अस्पताल में मौजूद हैं और लगातार उनकी सेहत पर नज़र रख रहे हैं. परिवार का कहना है कि डॉक्टरों की एक टीम लगातार सलीम की देखभाल कर रही है और उनकी हालत अब काफी स्थिर मानी जा रही है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, कुछ दिन पहले गाजियाबाद में सलीम वास्तिक पर दो भाइयों ने हमला किया था. हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया और उन्हें ICU में रखा गया था. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की. बाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों भाई मारे गए. पुलिस का कहना है कि हमले के बाद आरोपी भाग गए थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश में मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें:- Ghaziabad News: एक्स मुस्लिम Saleem पर हमले के दोनों आरोपी भाई एनकाउंटर में ढेर