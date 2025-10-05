अजमेर दरगाह में इरफान सोलंकी ने मांगी दुआ; 'राहुल गांधी बने पीएम, अखिलेश यादव बने...'

Ajmer Sharif Dargah News: बीते दिनों समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंका करीब तीन साल बाद जेल बाहर आए. जिसके बाद वह इतवार (5 अक्टूबर) को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, अजमेर शरीफ पहुंचे. यहां उन्होंने दरगाह में शुकराना चादर पेश की. इस मौके पर उन्होंने फूल भी चढ़ाए और दरबार में दुआएं मांगी.

इस खास मौके पर इरफान सोलंकी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुल्क हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ मांगी. इतना ही नहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए अगला मुख्यमंत्री बनने की भी मन्नत मांगी. सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की यह मन्नत चर्चा का विषय बनी हुई है.

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिजनों को दरगाह में जियारत खादिम सैय्यद जहूर बाबा ने कराई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक पेश किया. ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर हाजिरी लगाने के बाद इरफान सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "वह ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और अकीदमंद हैं. अजमेर से उनका दिली और रूहानी रिश्ता है."

इरफान सोलंकी ने कहा, "उन्हें कानपुर और सीसामऊ की जनता का भरपूर प्यार मिला है. उन्हीं की बदौलतल सीसामऊ विधानसभा सीट सोलंकी खानदान के पास बरकरार है." उन्होंने कहा कि "उनका चाहे कोई लाख बुरा चाहे या बुरा करता रहे, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र की अवाम को उन पर पूरा यकीन है.

सोलंकी ने RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर भी अपनी राय दी. भागवत ने कहा था कि "किसी खास समाज को उकसाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और शासन-प्रशासन को पक्षपात नहीं करनी चाहिए." इस पर सोलंकी ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई में कहीं न कहीं कमी दिखती है. उन्होंने कहा कि तमाम बीजेपी रियासतों के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे पुलिस को समझाएं और उनकी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करें.

मौजूदा देश की हालातों के मद्देनज़र इरफान सोलंकी ने अमन और शांति की दुआ भी मांगी. उन्होंने खास तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हक में मन्नत मांगी. उनकी अजमेर दरगाह की जियारत के दौरान उनके चाहने वालों का बड़ा हुजूम भी मौजूद था.

