‘मैं तेहरान लौटूंगा’, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने किया ऐलान

Reza Pahlavi on Iran Protests: ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने तेहरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि ईरान में अभी "कब्जे और आज़ादी" के बीच लड़ाई चल रही है और ईरानी लोग उनसे लीडरशिप के लिए गुहार लगा रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:36 AM IST

Iran News: ईरान में 19 दिनों तक हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जिसमें हजारों लोग मारे गए. इस बीच, अमेरिका ने धमकी दी कि अगर विरोध प्रदर्शन और हत्याएं जारी रहीं तो वह ईरान पर सीधा हमला करेगा. जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी. धमकियों के इस आदान-प्रदान का असर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ा. इसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले की अपनी योजना बदल दी. 

हालांकि, इन सबके बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने तेहरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे आजादी हासिल करने के करीब हैं. उन्होंने यह भी दावा किया है कि वह ईरान लौटेंगे. एक वीडियो संदेश में ईरानियों को संबोधित करते हुए ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने एक्स पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में कहा, "आज ईरान में लड़ाई कब्ज़े और आजादी के बीच है. ईरानी लोगों ने मुझे नेतृत्व करने के लिए बुलाया है. मैं ईरान लौटूंगा."

इससे पहले रजा पहलवी ने 'आज़ाद ईरान' के लिए एक बड़े विजन की रूपरेखा पेश की थी, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक की नीतियों से निर्णायक रूप से अलग होने और शांति, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वापसी का वादा किया गया था. पहलवी ने कहा कि भविष्य का लोकतांत्रिक ईरान अपने परमाणु सैन्य महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देगा, आतंकवादी समूहों को समर्थन देना बंद कर देगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य करेगा, इजरायल को मान्यता देगा और मध्य पूर्व में एक स्थिर शक्ति और वैश्विक समुदाय के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरेगा.

ईरान बनेगा सबसे बेहतर देश
उन्होंने लिखा, "दुनिया भर में हमारे सभी दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक के शासन के तहत, ईरान आपके दिमाग में आतंकवाद, उग्रवाद और गरीबी से जुड़ा हुआ है. असली ईरान एक अलग ईरान है. एक सुंदर, शांतिप्रिय और समृद्ध ईरान. यह वही ईरान है जो इस्लामिक रिपब्लिक से पहले मौजूद था और यह वही ईरान है जो इस्लामिक रिपब्लिक के गिरने के दिन अपनी राख से फिर से उठेगा. तो मैं यह साफ कर दूं कि इस शासन के गिरने के बाद एक आजाद ईरान अपने पड़ोसियों और दुनिया के प्रति कैसा व्यवहार करेगा. सुरक्षा और विदेश नीति में ईरान का परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म हो जाएगा. आतंकवादी समूहों को समर्थन तुरंत बंद कर दिया जाएगा. एक आज़ाद ईरान आतंकवाद, संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और चरमपंथी इस्लामवाद का सामना करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ काम करेगा."

इजरायल के साथ बहाल होंगे रिश्ते
उन्होंने आगे लिखा, "ईरान क्षेत्र में एक दोस्त और एक स्थिर शक्ति के रूप में काम करेगा और यह वैश्विक सुरक्षा में एक जिम्मेदार भागीदार होगा. कूटनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध सामान्य हो जाएंगे और अमेरिका और उसके लोगों के साथ हमारी दोस्ती बहाल हो जाएगी. इजरायल राज्य को फौरन मान्यता दी जाएगी. हम अब्राहम समझौते का विस्तार करके साइरस समझौते में बदलेंगे, जिसमें एक आज़ाद ईरान, इजरायल और अरब दुनिया एक साथ आएंगे. एक नया अध्याय शुरू होगा, जो आपसी मान्यता, संप्रभुता और राष्ट्रीय हित पर आधारित होगा.

रजा पहलवी ने कही बड़ी बात
निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने आगे लिखा, "ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार हैं. एक आजाद ईरान आजाद दुनिया के लिए एक भरोसेमंद ऊर्जा सप्लायर बनेगा. पॉलिसी बनाना पारदर्शी होगा. ईरान के काम ज़िम्मेदार होंगे. कीमतें पहले से पता होंगी. पारदर्शिता और गवर्नेंस में ईरान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाएगा और लागू करेगा. मनी लॉन्ड्रिंग का सामना किया जाएगा. संगठित भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा. सरकारी संस्थान लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे. अर्थव्यवस्था में ईरान दुनिया के आखिरी बड़े अनछुए बाजारों में से एक है. हमारी आबादी पढ़ी-लिखी, आधुनिक है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दुनिया के चारों कोनों से जुड़ा हुआ है. एक लोकतांत्रिक ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को व्यापार, निवेश और इनोवेशन के लिए खोलेगा और ईरान दुनिया में निवेश करने की कोशिश करेगा."

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iran newsIran ProtestReza Pahlavi on Iran Protests

