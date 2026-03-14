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Zee SalaamIndian MuslimAMU कैंपस में बर्थडे पार्टी पर खूनी संघर्ष, नौजवान को चाकू गोंद कर किया लहूलुहान

AMU कैंपस में बर्थडे पार्टी पर खूनी संघर्ष, नौजवान को चाकू गोंद कर किया लहूलुहान

AMU Clash: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) कैंपस में बर्थडे पार्टी के दौरान बाहरी नौजवानों के बीच विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया. हमलावरों ने एक नौजवान पर चाकुओं से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल नौजवान को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:41 PM IST

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(PC- सोशल मीडिया)
(PC- सोशल मीडिया)

Aligarh Muslim University News: देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शुमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) एक बार फिर चर्चा में है, इसकी वजह से AMU के कैंपस में बाहरी नौजवानों के जरिये बर्थडे पार्टी के दौरान हिंसा और मारपीट करने की वजह से. इस घटना में एक नौजवान गंभीर रुप से घायल हो गया है. 

दरअसल, रमजान के पाक महीने में AMU कैंपस में बर्थडे पार्टी के दौरान बाहरी नौजवानों के बीच हुआ विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एसएस नॉर्थ इलाके में हुई इस घटना से कैंपस में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया. झगड़े के दौरान हमलावरों ने एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, एएमयू कैंपस के एसएस नॉर्थ क्षेत्र में कुछ बाहरी नौजवान एक साथ बर्थडे पार्टी मना रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर नौजवान के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते यह मामूली विवाद बढ़ता चला गया और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. हालात इतने बिगड़ गए कि मामला खूनी झगड़े में बदल गया.

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बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान कुछ हमलावरों ने एक नौजवान को निशाना बनाते हुए उस पर चाकुओं से हमला कर दिया. हमलावरों ने नौजवान पर कई वार किए, जिससे उसका पेट तक फट गया और उसकी आंतें बाहर आ गईं.  प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने घायल नौजवान को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा भी और चाकुओं से हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया. इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद इलाका पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल नौजवान को तत्काल इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक, घायल नौजवान अलीगढ़ के जमालपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और वह भी बाहरी नौजवान है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

इस मामले में क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एसएस नॉर्थ, एएमयू कैंपस की बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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