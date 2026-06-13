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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी में एक बुजुर्ग मुस्लिम फेरीवाले से कथित तौर पर जबरन धार्मिक नारे लगवाने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. घटना पर मुस्लिम समुदाय ने नाराज़गी जताई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक हिंदुत्वादी चरमपंथी युवक ने एक गरीब मुस्लिम बुजुर्ग से जबरन आपत्तिजनक नारे लगवाने के दबाव बनाया और आरोपी युवक ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. संबंधित वीडियो वायरल होने पर मुस्लिम समुदाय ने आक्रोश व्यक्त किया. वहीं, मुस्लिम समुदाय पर हो रहे ज़ुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस को टैग किया और सख्त कार्रवाई की मांग की. इस मामले को लेकर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया, "प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है."
दरअसल, उत्तर प्रदेश के लखिमपुर-खीरी के एक गांव में राहुल राजपूत नामक हिंदुवादी चरमपंथी युवक ने मुस्लिम समुदाय के एक बुजुर्ग फेरीवाले पर उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ नारे लगाने के लिए दबाव बनाया. वायरल वीडियो में आरोपी युवक बुजुर्ग फेरीवाले से बार-बार कह रहा है, "बोलो जय श्री राम, जय बम-बम भोले की, जय भोले की."
आरोपी युवक द्वारा दबाव बनाए जाने पर बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बार जय श्री राम बोल दिया. इसके बावजूद आरोपी युवक बुजुर्ग फेरीवाले से जबरन नारे लगाने को कह रहा है. इस पर बुजुर्ग फेरीवाले ने कहा कि आप फोन बंद कर लो मैं नारे लगा दूंगा. इस पूरी घटना के दौरान बुजुर्ग फेरीवाला घबराया हुआ लग रहा है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है. हालांकि बुजुर्ग फेरीवाला वीडियो में मुस्कुराते हुए अपनी घबराहट को छिपाने की भी कोशिश करते दिखे.
इस घटना को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपमान बताया है. लोगों ने पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है. आरोपी युवक राहुल राजपूत का इंस्टा आईडी समेत अन्य जानकारियां पुलिस को टैग कर जांच की मांग की गई. सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि भारत में मुस्लिम समुदाय को अपमानित और उन्हें परेशान करना सबसे पसंदीदा खेल बन गया है. साथ ही मुस्लिम समुदाय के साथ हिंसा और भेदभाव को समाज ने न्यू-नॉर्मल बना दिया है.