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दाढ़ी देखकर मुस्लिम फेरीवाले से लगवाए धार्मिक नारे; राहुल राजपूत पर कार्रवाई की मांग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी में एक बुजुर्ग मुस्लिम फेरीवाले से कथित तौर पर जबरन धार्मिक नारे लगवाने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. घटना पर मुस्लिम समुदाय ने नाराज़गी जताई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:07 PM IST
दाढ़ी देखकर मुस्लिम फेरीवाले से लगवाए धार्मिक नारे; राहुल राजपूत पर कार्रवाई की मांग

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