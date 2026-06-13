Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक हिंदुत्वादी चरमपंथी युवक ने एक गरीब मुस्लिम बुजुर्ग से जबरन आपत्तिजनक नारे लगवाने के दबाव बनाया और आरोपी युवक ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. संबंधित वीडियो वायरल होने पर मुस्लिम समुदाय ने आक्रोश व्यक्त किया. वहीं, मुस्लिम समुदाय पर हो रहे ज़ुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस को टैग किया और सख्त कार्रवाई की मांग की. इस मामले को लेकर पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया, "प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है."