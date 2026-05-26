“अब्बू, ट्रेन में सब मिलकर...”, मऊ से घर लौट रहा मदरसा छात्र ट्रेन में मारपीट के बाद लापता

Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज निवासी 20 साल के फैजान अहमद रज़ा ट्रेन में कथित मारपीट के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं. परिवार के मुताबिक फैजान ने आखिरी बार अपने पिता को मैसेज भेजकर बताया था कि ट्रेन में लोग उन्हें मार रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज जिले के मदरसे में पढ़ने वाला 20 साल के छात्र फैजान अहमद रज़ा ट्रेन में कथित मारपीट के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. परिवार का दावा है कि फैजान ने आखिरी बार अपने पिता को मैसेज भेजकर बताया था कि ट्रेन में उसके साथ मारपीट हो रही है और लोग उसे पीट रहे हैं. इसके बाद से उसका फोन बंद है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है.
जानकारी के मुताबिक, फैजान अहमद रजा गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के चुरामन चक भटवलिया गांव का रहने वाला है. वह दारुल उलूम अमजदिया घोसी में पढ़ाई करता था. बकरीद की छुट्टियों में वह उत्तर प्रदेश के मऊ से अपने घर लौट रहा था. परिवार के मुताबिक, उसने मऊ जंक्शन से पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी और ट्रेन में बैठने के बाद घरवालों को इसकी जानकारी भी दी थी. फैजान के पिता इम्तियाज अहमद शाह, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. उन्होंने ने बताया कि कुछ देर बाद उनके बेटे का एक घबराया हुआ मैसेज आया. मैसेज में लिखा था, “अब्बू, ट्रेन में लड़ाई हो गई है… सब मार रहे हैं… छुपकर मैसेज कर रहा हूं.”
पुलिस कर रही है जांच
इस मैसेज के बाद परिवार ने कई बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला. तब से लेकर अब तक फैज़ान का कोई पता नहीं चल पाया है. परिवार का आरोप है कि ट्रेन में कुछ चरमपंथी तत्वों ने उसके साथ मारपीट की. इस घटना के बाद परिजन बेहद डरे हुए हैं और लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. परिवार ने फुलवरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है. थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है.
इससे पहले मौलाना की हुई थी हत्या
गौरतलब है कि बिहार के एक मौलाना के साथ ट्रेन में कथित तौर पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों द्वारा मारपीट की गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी. अब फैज़ान के मामले को भी लोग उसी एंगल से जोड़कर देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ट्रेन यात्रा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं.