कार्रवाई का खौफ दिखाकर मदरसों से उगाही कर रहे गैंग का भंडाफोड़; तीन फर्जी ऑफिसर गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसों पर लगातार सरकारी की बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इस माहौल का फायदा उठाते हुए तीन युवकों ने बलरामपुर में मदरसों और निजी संस्थानों को सरकारी कार्रवाई का डर दिखाया और उनसे अवैध वसूली की. इन मामलों को अनजाम देने वाले तीन युवकों को देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को सरकारी योजना से जुड़ा बताकर संस्थानों में पहुंचते थे और अग्निशामक यंत्र लगाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है.

पुलिस के मुताबिक यह मामला उस समय सामने आया जब अगया खुर्द गांव के निवासी युसूफ ने देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. मैनुद्दीन गांव के एक मदरसे में खजांची के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि बीते 12 मई की दोपहर करीब एक बजे तीन लोग मदरसे पहुंचे और खुद को सरकारी विभाग से जुड़ा बताते हुए कहा कि सभी मदरसों में अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है.

शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपियों ने चेतावनी दी कि अगर उसी दिन यंत्र नहीं लगवाया गया तो मदरसे पर कार्रवाई की जाएगी. मैनुद्दीन ने पैसे न होने की बात कही तो आरोपी वहां से निकल गए. इसके बाद वे पास के देवरिया मुबारकपुर स्थित मदरसे पहुंचे और वहां संचालकों को डराकर छह हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए. आरोप है कि रकम लेने के बाद उन्होंने जबरन दो अग्निशामक यंत्र भी लगा दिए.

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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा संख्या 185/2026 धारा 308(2) और 351(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. आज शनिवार (16 मई) को देहात कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर फुलवरिया बाईपास के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों में दिनेश कुमार दूबे निवासी अंबेडकरनगर, देवेश कुमार पाण्डेय निवासी गोण्डा और निखिल कुमार दूबे निवासी अंबेडकरनगर शामिल हैं. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे फायर एक्सटिंग्यूसर लगाने का काम करते हैं. ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मदरसों, प्राइवेट स्कूलों और अन्य निजी संस्थानों में जाकर सरकारी आदेश का हवाला देते थे और कार्रवाई का भय दिखाकर पैसे वसूलते थे. पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से इस तरीके से लोगों को निशाना बना रहा था। अब यह पता लगाया जा रहा है कि जिले में और कितने संस्थानों से इसी तरह वसूली की गई है.