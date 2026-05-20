बंगाल का "पुष्पा", बीजेपी के आगे झुका? चुनाव से ठीक पहले छोड़ा मैदान

BJP Vs TMC in Falta Election 2026: पश्चिम बंगाल की सियासत में उस समय हड़कंप मच गया जब फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा होने जा रहे चुनाव से ठीक पहले TMC प्रत्याशी जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया. TMC ने इसे जहांगीर का निजी फैसला बताते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं.
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Falta Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर गुरुवार (21 मई) को चुनाव है. उससे पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया. इसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया. इसके बाद एक बार फिर बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
चुनाव से ठीक पहले जहांगीर खान के नाम वापस लेने और TMC पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल की सियासत गरमा गई है. तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और प्रशासन पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि विपक्षी दलों के दबाव में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है.
दरअसल, चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया है. फाल्टा सीट का पश्चिम बंगाल की सियासत अब बीजेपी की बंपर जीत के बाद भले ही कोई असर न पड़े, लेकिन इस सीट को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और TMC की सियासी साख से जोड़कर देखा जा रहा है.
वहीं, चुनाव से महज दो दिन पहले TMC उम्मीदवार जहांगारी खान ने अपना नाम वापस लेकर सबको चौंका दिया. TMC ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया है. तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि यह उम्मीदवार का निजी फैसला है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
TMC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर जारी बयान में कहा कि फाल्टा क्षेत्र में उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चुनाव आयोग पूरी तरह चुप है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव नतीजे आने के बाद से सिर्फ फाल्टा क्षेत्र में ही उसके दो सौ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है.
TMC का कहना है कि उसके कई कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, कुछ जगहों पर जबरन कब्जा किया गया और कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया गया. TMC ने आरोप लगाया कि दिनदहाड़े यह सब होता रहा, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.
तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भारी दबाव और कार्रवाई के बावजूद उसके कार्यकर्ता डटे हुए हैं और प्रशासनिक एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की कथित धमकियों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि कुछ लोग आखिरकार दबाव में आ गए और उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ने का फैसला किया है. पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बंगाल विरोधी ताकतों के खिलाफ उसकी सियासी लड़ाई जारी रहेगी.
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