Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3223424
Zee SalaamIndian Muslimबकरीद पर कुर्बानी से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना नहीं होगी कुर्बानी कबूल!

बकरीद पर कुर्बानी से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना नहीं होगी कुर्बानी कबूल!

Bakrid 2026 Qurbani Rules: बकरीद पर कुर्बानी के लिए इस्लाम में कुछ खास नियम तय किए गए हैं. कुर्बानी का जानवर स्वस्थ और तय उम्र का होना चाहिए. बकरी या भेड़ की उम्र कम से कम एक साल, गाय-भैंस की दो साल और ऊंट की पांच साल होना जरूरी है. इसके अलावा, इन बातों का ध्यान रखें. वरना कुर्बानी कबूल नहीं होगी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 20, 2026, 10:19 AM IST

Trending Photos

बकरीद पर कुर्बानी से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना नहीं होगी कुर्बानी कबूल!

Bakrid 2026: ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद मुसलमानों का एक खास और पवित्र त्योहार है, जिसका दुनिया भर के लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार जिल हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है. इस साल बकरीद की नमाज 28 मई को अदा की जाएगी. इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत कुर्बानी है. इस्लामी मान्यता के मुताबिक, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की तैयारी कर ली थी. उनकी इस अटूट आस्था और आज्ञाकारिता को देखकर अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी कबूल कर ली. तभी से मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं.

इस्लाम में कुर्बानी के लिए कुछ खास नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है. कुर्बानी के लिए जानवर का स्वस्थ, तंदुरुस्त और दोषमुक्त होना जरूरी होता है. बीमार, बहुत कमजोर, लंगड़े, अंधे या गंभीर शारीरिक कमी वाले जानवर की कुर्बानी सही नहीं मानी जाती. इसके साथ ही जानवर की उम्र का भी विशेष ध्यान रखा जाता है.

यह भी पढ़ें:- भारत में 27 मई को नहीं, इस दिन मनाई जाएगी बकरीद; चांद नहीं आने पर हुआ ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

बकरीद पर किन जानवरों की दी जा सकती है कुर्बानी?
इस्लामी नियमों के मुताबिक, अगर बकरी या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है तो उसकी उम्र कम से कम एक साल होनी चाहिए. वहीं, अगर गाय या भैंस की कुर्बानी दी जाती है तो उसकी उम्र कम से कम दो साल होनी चाहिए. इसी तरह ऊंट की कुर्बानी के लिए उसकी उम्र कम से कम पांच साल होना जरूरी है. एक बकरी या भेड़ की कुर्बानी एक व्यक्ति के नाम से की जा सकती है. वहीं, गाय या भैंस की कुर्बानी में सात लोग हिस्सेदार बन सकते हैं. जबकि ऊंट की कुर्बानी भी सात लोगों की ओर से मानी जाती है. 

कितने हिस्सों में बांटा जाता है कुर्बानी का गोश्त?
इस्लाम में यह भी कहा गया है कि कुर्बानी देने वाला जानवर इतना स्वस्थ हो कि वह खुद चलकर वध स्थल तक जा सके. जानवर बहुत ज्यादा दुबला-पतला, दांत टूटे हुए या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए. बकरीद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह इंसान को त्याग, इंसानियत और अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने का संदेश देता है। कुर्बानी के बाद जानवर के मांस को तीन हिस्सों में बांटने की परंपरा भी है. एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा परिवार अपने लिए रखता है.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी इस्लामिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. सलाम टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

TAGS

Bakrid 2026Eid al Adha rulesBakrid rulesQurbani rulesQurbani in Islam

Trending news

Bakrid 2026
बकरीद पर कुर्बानी से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना नहीं होगी कुर्बानी कबूल!
us iran conflict
ट्रंप-नेतन्याहू को मारने वाले को अरबों का इनाम! ईरान के ‘खूनी प्लान’ से दुनिया दहली
israel airstrike lebanon
लेबनान में तबाही! इजरायली एयरस्ट्राइक में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई
America Iran Tension
ईरान बोला झुकेंगे नहीं,ट्रंप के बयान पर बढ़ा तनाव; जंग और कूटनीति के बीच फंसी दुनिया
World News
चीन से ट्रंप को नहीं मिली हिमायत; ईरान मुद्दे पर जिनपिंग ने US को दिया बड़ा संदेश
muslim news
चाचा को मची चुल्ल; 72 की उम्र में बीवी को दिया तीन तलाक, गए जेल!
muslim news
गौहत्या पर बैन से आसमान छू रहे बकरों के रेट; 25 में बिक रहा 10 हज़ार वाला बकरा
Uttar Pradesh news
प्रतापगढ़ में दुष्कर्म आरोपी पर सख्त एक्शन; दुकान सील, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
Indian Conversion Law
भारत में ऐसे करें धर्म परिवर्तन, कोई बाल भी नहीं कर सकेगा बांका, जानें पूरा नियम?
hajj pilgrims
हज यात्रिओं पर चवन्नी भी खर्च नहीं करती सरकार; सब्सिडी बंद होते ही बिकी थी AIR INDIA