बकरीद पर कुर्बानी से पहले जान लें ये जरूरी बातें, वरना नहीं होगी कुर्बानी कबूल!

Bakrid 2026: ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद मुसलमानों का एक खास और पवित्र त्योहार है, जिसका दुनिया भर के लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार जिल हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है. इस साल बकरीद की नमाज 28 मई को अदा की जाएगी. इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत कुर्बानी है. इस्लामी मान्यता के मुताबिक, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की तैयारी कर ली थी. उनकी इस अटूट आस्था और आज्ञाकारिता को देखकर अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी कबूल कर ली. तभी से मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं.

इस्लाम में कुर्बानी के लिए कुछ खास नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है. कुर्बानी के लिए जानवर का स्वस्थ, तंदुरुस्त और दोषमुक्त होना जरूरी होता है. बीमार, बहुत कमजोर, लंगड़े, अंधे या गंभीर शारीरिक कमी वाले जानवर की कुर्बानी सही नहीं मानी जाती. इसके साथ ही जानवर की उम्र का भी विशेष ध्यान रखा जाता है.

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बकरीद पर किन जानवरों की दी जा सकती है कुर्बानी?

इस्लामी नियमों के मुताबिक, अगर बकरी या भेड़ की कुर्बानी दी जाती है तो उसकी उम्र कम से कम एक साल होनी चाहिए. वहीं, अगर गाय या भैंस की कुर्बानी दी जाती है तो उसकी उम्र कम से कम दो साल होनी चाहिए. इसी तरह ऊंट की कुर्बानी के लिए उसकी उम्र कम से कम पांच साल होना जरूरी है. एक बकरी या भेड़ की कुर्बानी एक व्यक्ति के नाम से की जा सकती है. वहीं, गाय या भैंस की कुर्बानी में सात लोग हिस्सेदार बन सकते हैं. जबकि ऊंट की कुर्बानी भी सात लोगों की ओर से मानी जाती है.

कितने हिस्सों में बांटा जाता है कुर्बानी का गोश्त?

इस्लाम में यह भी कहा गया है कि कुर्बानी देने वाला जानवर इतना स्वस्थ हो कि वह खुद चलकर वध स्थल तक जा सके. जानवर बहुत ज्यादा दुबला-पतला, दांत टूटे हुए या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए. बकरीद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह इंसान को त्याग, इंसानियत और अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने का संदेश देता है। कुर्बानी के बाद जानवर के मांस को तीन हिस्सों में बांटने की परंपरा भी है. एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा परिवार अपने लिए रखता है.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी इस्लामिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. सलाम टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.