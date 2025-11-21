Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3012562
Zee SalaamIndian Muslim

Faridabad में मौलवी के घर में मिले अमोनियम नाइट्रेट का वीडियो वायरल

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट मामले में हाल ही में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया था. अब एक वीडियो सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उस जगह का है जहां अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 21, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

Faridabad में मौलवी के घर में मिले अमोनियम नाइट्रेट का वीडियो वायरल

Delhi Blast Update: 9 नवंबर को फरीदाबाद में एक मौलवी के घर से 2,600 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलने का वीडियो एक बार फिर सामने आया है. यह वीडियो 10 नवंबर को लाल क़िले के बाहर हुए कार ब्लास्ट से एक दिन पहले शूट किया गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी. वीडियो में एक सुनसान इलाके में बने घर के अंदर अमोनियम नाइट्रेट से भरे बोरे नजर आते हैं. बताया गया कि यह कमरा 1,500 रुपये महीने के किराए पर लिया गया था. हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अमोनियम नाइट्रेट भरा कमरा

जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि गिरफ्तार किए गए डॉक्टर शहीन शाहिद और मुज़म्मिल शकील ने क्या कई गाड़ियां किसी बड़े सीरियल ब्लास्ट प्लान के तहत खरीदी थीं. शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि दोनों ने कई कारें इंतजाम की थीं या उनकी फंडिंग की थी, जिन्हें VBIED यानी ‘व्हीकल-बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस’ के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था.

इसी बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर के पंपोर निवासी आमिर को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की साजिश में शामिल था. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर दिल्ली आया था ताकि i20 कार खरीदने में मदद कर सके, जिसे बाद में VBIED में बदलकर ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

एजेंसी ने उमर से जुड़ी एक और कार भी जब्त की है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है. इसमें विस्फोटक पदार्थ, फिंगरप्रिंट और डिजिटल सबूत तलाशे जा रहे हैं. जांचकर्ता यह भी देख रहे हैं कि अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी से जुड़े शहीन और शाक़िल ने पहले से पकड़ी गई गाड़ियों के अलावा और कितनी कारें जुटाई थीं.

इस बीच, एनआईए ने गुरुवार को तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को हिरासत में ले लिया, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लाल क़िले के बाहर 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार लोगों में मुज़म्मिल गनई, अदील राथर, शाहीना सईद और मौलवी इरफान अहमद वगाय शामिल हैं. एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार, "इन सभी ने इस हमले में अहम भूमिका निभाई, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हुई."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

FaridabadFaridabad Newsmuslim news

Trending news

Faridabad
Faridabad में मौलवी के घर में मिले अमोनियम नाइट्रेट का वीडियो वायरल
Pakistan News
मुसलमानों का दुश्मन निकला पाकिस्तान, बलूचिस्तान में केमिकल हथियारों से कर रहा हमला
Assam
Assam CM को सताया हार का डर! UP, बिहार से लेंगे वोट;कांग्रेस ने सरमा पर संगीन इल्जाम
UP Madarsa
UP के मदरसों की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगा जांच; ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर ATS
Bareilly Religious Conversion Case
2 साल बाद आया होश! धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाकर समीर और इरफान को कराया गिरफ्तार
Al Falah University
Al Falah University में MBBS की सभी सीटें फुल; क्या खतरे में है स्टूडेंट्स का करियर?
AIMIM chief owaisi on Akhlaq Lynching Case
अखलाक मॉब लिंचिंग केस:योगी सरकार की हरकत पर भड़के ओवैसी; बोले, क्रिमनल्स के हैं साथी
Akhlaq
Akhlaq Mob Lynching Case बंद करेगी सरकार, परिवार बोला HC का खटखटाएंगे दरवाजा
Nikhat Zareen
पहले इतना प्यार मिलता, तो कहानी कुछ और होती; Gold जीतने के बाद बोलीं Nikhat Zareen
Muslim Brotherhood ban in Texas
अमेरिका को नहीं रास आता फिलिस्तीन के हक में बोलाना,कर दिया दो मुस्लिम संगठनों को बैन