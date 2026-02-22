फरीदाबाद की मस्जिद में नमाजियों को परेशान करने से मामला गरमाया, मुसलमानों के समर्थन में उतरी भीम आर्मी

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimफरीदाबाद की मस्जिद में नमाजियों को परेशान करने से मामला गरमाया, मुसलमानों के समर्थन में उतरी भीम आर्मी

Haryana Muslim Harassment Case: फरीदाबाद की धूबा मस्जिद में नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय को कथित तौर पर बार-बार परेशान किए जाने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और सुरक्षा का भरोसा दिया. इस मौके पर भीम आर्मी के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप पर चिंता जताई.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:42 PM IST

फरीदाबाद में धूबा मस्जिद में मुसलमानों को परेशान करने की घटना (PC- सोशल मीडिया)
Faridabad Muslim Harassment Case: हरियाणा में हिंदूवादी संगठन लगातार अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक पहचान और इबादत को लेकर परेशान करने की घटनाएं सामने आती रही हैं. इसी तरह का एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है. जहां हिंदूवादी संगठन लगातार नमाज पढ़ने को लेक मुसलमानों को कथित तौर पर परेशान कर रहे थे और उनकी इबादत में रोड़ा डालते थे. 

दरअसल, पूरा मामला फरीदाबाद के धूबा मस्जिद का है. जहां नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को कथित तौर पर हिंदूवादी संगठनों के कुछ सदस्यों के जरिये बार-बार परेशान किए जाने की शिकायत सामने आई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार आपत्ति जता रहे थे और उन्हें लगातार इबादत करने से रोक रहे थे. इससे इलाके में तनाव फैल गया था. जिससे सभी समुदाय के लोग दहशत में आ गये. 

इस मामले की शिकायत मिलने बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. उन्होंने समुदाय के लोगों से बातचीत की और स्थिति को संभालने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि इन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नमाज के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सहयोग दिया और इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का आश्वासन दिया. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली के ऐतिहासिक मस्जिदों के रखरखाव जिम्मेदारी किसकी? ASI ने झाड़ा पल्ला, RTI से खुली पोल

फरीदाबाद भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सुशील सिंहोरिया ने कहा कि अगर किसी शख्स ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ हो जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसलिए हमारा आप लोगों के साथ खड़े होना जरुरी है. जिससे संविधान के अंदर हमें जो अधिकार दिए गए उनका उल्लंघन ना हो. सुशील सिंहोरिया ने कहा, "अगर आपको कोई परेशान करता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने के जरुरत नहीं हैं. कानून हमारे साथ है."

सुशील सिंहोरिया ने धूबा इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आश्वासन दिया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद आप सभी लोगों के साथ है. भीम आर्मी को मुस्लिम समुदाय से फंड मिलने के आरोपों को सुशील कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय के ऊपर मुस्लिम समुदाय का सदियों से एहसान रहा है और उन्होंने हमारी खुल कर मदद की. यह एहसान अभी से नहीं बल्कि, हमारे महापुरुषों के समय से है. 
 
फरीदाबाद भीम आर्मी के अध्यक्ष ने दावा किया कि जब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर को संसद पहुंचाने की बारी आई तो मुस्लिम भाईयों ने दिलखोल कर साथ दिया. इनता ही नहीं जब ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोलने की योजना बनाई, तब भी मुस्लिम समुदाय के खोलने ने उनकी खूब मदद की और सावित्रीबाई फूले का फातिमा शेख ने हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय में कई बड़े महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने देश और समाज के निर्माण में अहम योगदान दिया. सुशील ने कहा कि वर्तमान में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संसद पहुंचाने में अहम योगदान दिया. ऐसे में फरीदाबाद में अगर मुस्लिम समुदाय के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है. 

यह भी पढ़ें: सिहोरा हिंसा में नया मोड़; बलवाईयों को राहत, तरावीह पढ़ रहे 49 नमाजी गिरफ्तार!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Haryana newsFaridabad Muslim Harassment CaseBhim Armymuslim news

