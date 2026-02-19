हाजी अख्तर खान की दरियादिली, अशोक शर्मा को लौटाया कबाड़ में मिला 15 लाख का सोना

Haryana Muslim News: हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में इन दिनों मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान, खान-पान और उनके धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाए जाने की खबरें लगातार चर्चा में रहती हैं. ऐसे माहौल के बीच फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

फरीदाबाद के एक कबाड़ व्यापारी ने छह महीने बाद कबाड़ में मिले करीब 100 ग्राम सोने के गहने उस परिवार को वापस लौटा दिए, जिसने अनजाने में उन्हें बेच दिया था. मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले साल जनवरी में अशोक शर्मा अपने परिवार के साथ कुंभ घूमने गए थे. घर से बाहर रहने के दौरान चोरी से बचने के लिए उन्होंने घर का सारा सोना एक डिब्बे में बंद कर बोरे में रख दिया था ताकि कोई पीछे से चोरी न कर सके. लेकिन दीपावली की सफाई के दौरान परिवार ने गलती से उस बोरे को कबाड़ समझ लिया और बाकी सामान के साथ कबाड़ के कारोबारी को बेच दिया.

इस कबाड़ को फरीदाबाद के हाजी अख्तर खान ने खरीद लिया. कबाड़ खरीदते वक्त अख्तर खान को भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें बेशकीमती सोना रखा हुआ है. इसके उलट परिवार को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सामान को वे बेकार समझकर बेच रहे हैं, उसी के अंदर करीब 15 लाख रुपये कीमत की लगभग 10 तोले की ज्वेलरी रखी हुई है. दिवाली पूजन के समय अचानक उन्हें उस सोने की याद आई, जिसे उन्होंने चोरों से बचाने के लिए कबाड़ के डिब्बे में छिपाकर रखा था.

इसके बाद परिवार ने तलाश शुरू की. बताया गया कि करीब चार महीने बाद कबाड़ी गोदाम के मालिक ने अपने कबाड़ में खोजबीन कर उस डिब्बे को ढूंढ निकाला. उसमें रखी ज्वेलरी को सुरक्षित रखने के बाद उन्होंने अशोक शर्मा और उनके परिवार को बुलाया. एसीपी जितेश मल्होत्रा की मौजूदगी में करीब 15 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी परिवार को वापस सौंप दी गई.

फरीदाबाद के कबाड़ व्यापारी हाजी अख्तर खान के जरिये 100 ग्राम सोने के गहने छह महीने बाद लौटाने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग उनकी ईमानदारी की एक मिसाल बता रहें है, क्योंकि परिवार ने वही कबाड़ा समझकर सामान बेचा था, जिसके अंदर उनके कीमती गहने रखे हुए थे.

