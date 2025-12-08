Faridabad के दो गावों में बुलडोजर का डर, धरने पर बैठे मुस्लिम समाज के लोग

Faridabad News: ग्रेटर फरीदाबाद के बड़ोली और प्रहलादपुर गांवों में बने मकानों और दुकानों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है. इन्हें बचाने के लिए दोनों गांवों के लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. लोग बरोली गांव इलाके में होली चाइल्ड स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं. गांव वालों ने साफ कहा है कि उनकी जमीन वापस ली जाए और उनके स्ट्रक्चर न तोड़े जाएं.

कांग्रेस नेता समर्थ में उतरे

रविवार को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और कांग्रेस नेता रोहित नागर लोगों के समर्थन में उतरे और सरकार पर लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाया. रोहित नागर ने BJP सरकार पर तानाशाही अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए बिना नोटिस दिए तेगाव इलाके के बरोली और प्रहलादपुर गांवों में की गई तोड़फोड़ ब्रिटिश राज की यादें ताजा कर देती है.

बुधवार को पहुंचा था बुलडोजर

बता दें, बुधवार को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक टीम लोगों के बनाए कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए घर पहुंची थी. गांववालों के विरोध के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा. इसके बाद शुक्रवार को गांववाले जिला डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन करके SDM अमित गालिया को ज्ञापन सौंपा.

स्थानीय निवासी वीर पाल गूजर ने बताया कि उनके गांव का लाल डोरा सात दशकों से नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों ने अपने खेतों पर मकान बना लिए हैं. 2009 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दोनों गांवों में मकानों के आसपास की जमीन एक्वायर कर ली थी. धीरे-धीरे अथॉरिटी ने वह जमीन भी एक्वायर कर ली जहां मकान थे. गूजर ने कहा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता, विरोध जारी रहेगा. हम इस दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होने देंगे.