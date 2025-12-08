Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3033177
Zee SalaamIndian Muslim

Faridabad के दो गावों में बुलडोजर का डर, धरने पर बैठे मुस्लिम समाज के लोग

Faridabad News: फरीदाबाद के दो गावों पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को यहां प्रशासन बुलडोजर चलाने पहुंचा था, हालांकि गांव वालों के लगातार विरोध की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 08, 2025, 11:05 AM IST

Trending Photos

Faridabad के दो गावों में बुलडोजर का डर, धरने पर बैठे मुस्लिम समाज के लोग

Faridabad News: ग्रेटर फरीदाबाद के बड़ोली और प्रहलादपुर गांवों में बने मकानों और दुकानों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है. इन्हें बचाने के लिए दोनों गांवों के लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. लोग बरोली गांव इलाके में होली चाइल्ड स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए हैं. गांव वालों ने साफ कहा है कि उनकी जमीन वापस ली जाए और उनके स्ट्रक्चर न तोड़े जाएं. 

कांग्रेस नेता समर्थ में उतरे

रविवार को पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और कांग्रेस नेता रोहित नागर लोगों के समर्थन में उतरे और सरकार पर लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाया. रोहित नागर ने BJP सरकार पर तानाशाही अपनाने का आरोप लगाया है.  उन्होंने कहा कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए बिना नोटिस दिए तेगाव इलाके के बरोली और प्रहलादपुर गांवों में की गई तोड़फोड़ ब्रिटिश राज की यादें ताजा कर देती है.

बुधवार को पहुंचा था बुलडोजर

बता दें, बुधवार को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक टीम लोगों के बनाए कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए घर पहुंची थी. गांववालों के विरोध के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा. इसके बाद शुक्रवार को गांववाले जिला डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन करके SDM अमित गालिया को ज्ञापन सौंपा.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय निवासी वीर पाल गूजर ने बताया कि उनके गांव का लाल डोरा सात दशकों से नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन लोगों ने अपने खेतों पर मकान बना लिए हैं. 2009 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दोनों गांवों में मकानों के आसपास की जमीन एक्वायर कर ली थी. धीरे-धीरे अथॉरिटी ने वह जमीन भी एक्वायर कर ली जहां मकान थे. गूजर ने कहा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता, विरोध जारी रहेगा. हम इस दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होने देंगे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

FaridabadFaridabad Newsmuslim news

Trending news

Punjab
Punjab: सिखों की दी जमीन पर तैयारी हुई मस्जिद; दूसरे गांव में पढ़नी पड़ती थी नमाज
NCERT
विवादों में 7वीं क्लास की NCERT बुक, मंदिरों की लूट और इस्लाम फैलाने का जिक्र
Gazal Hotel Case
अब्बास और उमर अंसारी की किस्मत का फैसला आज, गज़ल होटल केस में अहम सुनवाई
Shahjahanpur
नाबालिग हिंदू लड़की मुस्लिम शख्स से कर रही थी शादी, बजरंगदल ने काटा भारी बवाल
Chhattisgarh
Chhattisgarh: मस्जिद तामीर पर भारी बवाल, हिंदू समुदाय की नाराजगी पर रुका काम
Humayu Kabir
Humayun Kabir का यू-टर्न, अब नहीं देंगे विधायक पद से इस्तीफा
West Bengal news
बंगाल चुनाव: हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे पार्टी, AIMIM बनी पहली साथी!
Bangladesh news
ढाका में सियासी भूचाल! छात्र दल ने जमात-ए-इस्लामी संग मिलाया हाथ, भारत की नजरें टिकी
UP News
Uttar Pradesh: हुक्का-पानी बंद… तो निकाह भी बंद! मेरठ पंचायत के आदेश से मचा हड़कंप
West Bengal news
बंगाल चुनाव में 135 सीटों पर ताल ठोकेंगे हुमायूं कबीर, TMC-BJP के छूटे पसीने!