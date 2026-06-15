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Uttar Pradesh News: फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का सौंदरीकरण अब अमृत भारत योजना के तहत शुरू हो चुका है. 21 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए स्टेशन से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. लेकिन इसी सौंदरीकरण के बीच एक विवाद भी सामने आ गया है. यहां रेल पटरियों के बीच बनी एक मजार को हटाने की तैयारी कर ली गई है.
दरअसल, सांसद मुकेश राजपूत ने हाल ही में स्टेशन का दौरा कर अमृत भारत योजना के तहत सौंदरीकरण की नींव रखी. लेकिन निरीक्षण के दौरान रेल पटरियों के बीच बनी मजार पर उनकी नजर पड़ी. अब रेलवे ने उस मजार को हटाने की तैयारी कर ली है. रेलवे का कहना है कि सरकारी जमीन पर बनी यह मजार सुरक्षा और विस्तार में बाधा है.
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इसे यहां बनने की इजाजत किसने दी? फिलहाल मुस्लिम संगठनों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन रेलवे बुलडोजर चलाने की तैयारी में है. हिंदू रक्षा दल के लोग मौके पर पहुंचे और इस मजार को हटाने का अल्टीमेट दिया है उनका कहना है कि जब अमृत योजना में मंदिर को हटाया जा सकता है तो फिर मजार क्यों नहीं अगर यह नहीं हटी तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा.
इस पूरे मामले पर सांसद मुकेश राजपूत का रुख साफ है. उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देश हैं कि रेलवे या हाईवे के बीच आने वाली किसी भी बाधा को हटाया जाए, और इस मजार को भी हटाया जाएगा. सांसद मुकेश राजपूत ने कहा, "रेलवे या हाईवे के बीच की कोई भी बाधा हटाने के निर्देश सरकार के हैं और इसको भी हटाया जाएगा". अब देखना होगा कि अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प कितनी तेजी से पूरा होता है और मजार हटाने पर क्या प्रतिक्रिया आती है.