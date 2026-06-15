इस पूरे मामले पर सांसद मुकेश राजपूत का रुख साफ है. उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देश हैं कि रेलवे या हाईवे के बीच आने वाली किसी भी बाधा को हटाया जाए, और इस मजार को भी हटाया जाएगा. सांसद मुकेश राजपूत ने कहा, "रेलवे या हाईवे के बीच की कोई भी बाधा हटाने के निर्देश सरकार के हैं और इसको भी हटाया जाएगा". अब देखना होगा कि अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प कितनी तेजी से पूरा होता है और मजार हटाने पर क्या प्रतिक्रिया आती है.