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Farrukhabad: रेलवे विभाग ने की मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, बढ़ी हलचल

Uttar Pradesh News: फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत सौंदरीकरण शुरू हो गया है. इसी दौरान रेलवे पटरियों के बीच स्थित एक मजार को हटाने की तैयारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. रेलवे इसे सुरक्षा और विस्तार में बाधा बता रहा है, जबकि इस मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 15, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:16 PM IST
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