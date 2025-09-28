I Love Muhammad पर फसाद न करने की हिदायत; बरेली हिंसा के बाद फर्रूखाबाद के शहर काजी की खास अपील

Farrukhabad I Love Muhammad News: उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत प्रदर्शन करने पर पुलिस ने मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को लाठियां बरसाईं. इस हिंसा में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. वहीं, दर्जनों मुस्लिम प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए. इस घटना के बाद फर्रूखाबाद के शहर काजी ने एक अहम बयान दिया है, जिसे पुलिस ने जारी की है.

बीते शनिवार (27 सितंबर) को फर्रूखाबाद शहर के काजी सैय्यद मुताहिर अली की एक बयान को पुलिस ने जारी किया है. इस बयान में काजी सैय्यद मुताहिर ने शहर के लोगों से अमन-चैन बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार का फसाद पैदा ना करें और शहर में अमन-शांति बनाकर रखें. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. शहर काजी सैयद मुताहिर अली ने अपील करते हुए कहा कि जो भी माहौल जहां चल रहा है उससे फर्रुखाबाद का कोई ताल्लुक नहीं है.

उन्होंने कहा कि यह शहर हमेशा अमन और शांति का शहर रहा है. यहां हमेशा भाईचारा और आपसी मोहब्बत और गंगा-जमुनी तहजीब के साथ हमारे बुजुर्ग रहते चले आ रहे हैं. शहर काजी ने संदेश दिया कि अगर आपस में मोहब्बत से रहोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे.

Add Zee News as a Preferred Source

फर्रूखाबाद शहर के काजी सैयद मुताहिर अली ने कहा कि हमारे शहर के सभी धर्मगुरु चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी लोग आपस में अमन-शांति का गहवारा बनाए हुए हैं और आगे भी यह कदम जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि उनका शहर मोहब्बत और कौमी एकता का पैगाम दुनिया को देता चला रहा है. उन्होंने कहा कि वह आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी भाइयों को यह पैगाम दे रहे हैं कि आपस में सभी लोग मोहब्बत के साथ रहें.

गौरतलब है कि बरेली हिंसा मामले में बीते शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 लोगों को गिरफ्तार किया. इन लोगों में इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रज़ा भी गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस ने 180 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और 2500 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं. बरेली हिंसा मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.