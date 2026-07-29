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बेटियां रहमत हैं, जिल्लत नहीं; लड़की को जन्म देने पर मां से मारपीट?

Farrukhabad Domestic Violence: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक महिला ने इल्जाम लगाया है कि दो बेटियों की मां होने की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और नवजात बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 29, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:56 AM IST
बेटियां रहमत हैं, जिल्लत नहीं; लड़की को जन्म देने पर मां से मारपीट?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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