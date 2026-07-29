/बेटियां रहमत हैं, जिल्लत नहीं; लड़की को जन्म देने पर मां से मारपीट?

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Farrukhabad Domestic Violence: इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद (स.) ने बेटियों को रहमत बताया है और उसकी अच्छी परवरिश करने वालों के लिए जन्नत (स्वर्ग) की खुशखबरी दी. इसके बावजूद हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज में बेटियों के पैदा होने पर लोग निरशा दिखते हैं. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. फर्रुखाबाद के कादरीगेट थाना क्षेत्र के अमेठी जदीद में दो बेटियां होने की वजह से एक मुस्लिम औरत के साथ उसके ससुरालवालों ने कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की. इल्जाम है कि ससुराल पक्ष ने पीड़िता को घर से निकालने की कोशिश की और करीब एक महीने की नवजात बच्ची का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की.
पीड़िता साहिमा ने घायल अवस्था में डायल-112 पर अपने साथ मारपीट की जानकारी पुलिस की दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. साथ ही पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़िता साहिमा का इल्जाम है कि उसका पति अलग रहता है और इसी चीज का फायदा उठाकर सास, देवर और दीगर परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, जब उसने अपनी नवजात बेटी को बचाने की कोशिश की, तो उसे लात-घूंसों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.
इस पूरी घटना की सबसे दर्दनाक गवाह बनी आठ साल की मासूम आयशा, जिसने अपनी मां पर हो रहे अत्याचार को अपनी आंखों से देखा. उसने भी परिजनों पर मारपीट और प्रताड़ना के इल्जाम लगाए. एक ओर मुल्क बेटियों की तालीम, सिक्योरिटी और सम्मान की बात करता है. बेटियां आज फाइटर पायलट बन रही हैं, अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, खेल, साइंस, प्रशासन और सियासत में नए इतिहास लिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर, कुछ घरों में आज भी बेटी का जन्म अपराध समझा जाता है.