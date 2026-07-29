/बेटियां रहमत हैं, जिल्लत नहीं; लड़की को जन्म देने पर मां से मारपीट?

Farrukhabad Domestic Violence: इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद (स.) ने बेटियों को रहमत बताया है और उसकी अच्छी परवरिश करने वालों के लिए जन्नत (स्वर्ग) की खुशखबरी दी. इसके बावजूद हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज में बेटियों के पैदा होने पर लोग निरशा दिखते हैं. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. फर्रुखाबाद के कादरीगेट थाना क्षेत्र के अमेठी जदीद में दो बेटियां होने की वजह से एक मुस्लिम औरत के साथ उसके ससुरालवालों ने कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की. इल्जाम है कि ससुराल पक्ष ने पीड़िता को घर से निकालने की कोशिश की और करीब एक महीने की नवजात बच्ची का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की.