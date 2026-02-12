Farrukhabad: शिया मजार पर हमला, ताजिये में लगाई आग; कब्रों में की तोड़फोड़

Miscreants attack Farrukhabad Mazar: उत्तर प्रदेश में आए दिन चरमपंथी और दक्षिणपंथी संगठन सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए अल्पंसख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते रहे हैं. इसी तरह का एक मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां असामाजिक तत्वों ने शिया समुदाय की ऐतिहासिक और पवित्र मजार पर हमला कर दिया और आग लगा दी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई.
Farrukhabad Mazar News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अब एक मुस्लिम इबादतगाह असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गई. फर्रुखाबाद जिले की शिया समुदाय की पाक जगह पर अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया. इस दौरान उन लोगों कब्रों को नुकसान पहुंचाया और दरगाह के अंदर आग लगा दी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई. घटना की सूनचा मिलते ही पुलिस भी आनन फानन में मौके पर पहुंच गई.
यह पूरा मामला फर्रुखाबाद जिले के थाना मऊदरवाजा क्षेत्र में स्थित शिया समुदाय की पवित्र जगह "मौला अली नज़फ़ उल अशरफ" की है. मौला अली नज़फ़ उल अशरफ दरगाह चिलसरा रोड पर स्थित है, जहां देर रात अज्ञात बदमाशों ने रातों-रात हमला बोल दिया. इस हमले के दौरान बदमशानों ने हाफिज जी और हाजी जी की दो कब्रों पर भारी तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं बदमाशों ने दरगाह के अंदर आग लगा दी गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गयी.
बदमाशों के जरिये मौला अली नज़फ़ उल अशरफ मजार में लगाई गई देखते ही देखते ही इतनी तेज हो गई कि ताजिया-अलम और मेहंदी जलकर खाक हो गई. आस पास की पुरानी इमारत में रखे ताजियों की छत और धन्नियां भी आग की लपटों ने चपेट में ले लिया. इस घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटों को दूर से देखा जा सकता था और पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया.
मजार की इंतजामिया से जुड़े साबिर अली ने बताया कि दरगाह का ताला खोलते ही उन्हें आग की लपटें दिखीं. आग को देखकर उन्होंने तुरंत मुतवल्ली शारिफ हुसैन रिजवी को फोन किया. इसकी खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. शारिफ हुसैन रिजवी ने बताया कि "पीछे ताजियों वाली जगह पर आग भड़क रही थी. पुरानी इमारत होने से आग तेजी से फैल गई. हमने थाना मऊदरवाजा और अधिकारियों को सूचना दी. दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया."
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह, सीओ अमृतपुर संजय वर्मा, सीओ मोहम्मदाबाद अजय वर्मा, एसडीएम रजनीकांत पांडेय, तहसीलदार सनी कनौजिया, थाना प्रभारी अजब सिंह, हैबतपुर गढ़िया चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह और एसआई अजय कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा, "आपराधिक तत्वों ने मजार में तोड़फोड़ की और आग लगा दी. मामले की जांच के लिए तीन विशेष टीमें गठित कर दी गई." उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी."
मुतवल्ली शारिफ हुसैन रिजवी ने बताया कि इससे पहले भी मौला अली नज़फ़ उल अशरफ की मजार पर 5 से 6 महीने पहले चोरी हुई थी. तब भी सीसीटीवी कैमरा, एलसीडी और चांदी के अलम चोरी हो गए थे. उन्होंने बताया कि चोरी के मामले की थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
