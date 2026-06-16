Farrukhabad News Today: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की मर्यादा और एक महिला की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. चार बच्चों की मां ने अपने शौहर और उसके दो भाइयों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. महिला का कहना है कि उस पर अपने ही देवर के साथ मियां-बीवी की तरह रहने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया.