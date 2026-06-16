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देवर से हलाला का दबाव, इनकार पर तीन तलाक का नोटिस; चार बच्चों की मां के आरोपों से पुलिस भी रह गई दंग

Uttar Pradesh News Today in Hindi: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक महिला के आरोपों से सनसनी फैल गई है. महिला ने अपने शौहर और उसके दो भाइयों पर देवर से हलाला कराने का दबाव बनाने, तीन तलाक का डर दिखाने, मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:42 PM IST
देवर से हलाला का दबाव, इनकार पर तीन तलाक का नोटिस; चार बच्चों की मां के आरोपों से पुलिस भी रह गई दंग
Image Credit: फर्रुखाबाद में चार बच्चों की मां का शौहर और देवर पर संगीन इल्जाम

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