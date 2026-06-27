/फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा बवाल

कुछ बड़े लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है?

वक्त बोर्ड की संपत्ति को लेकर मुस्लिम नेताओं की अलग-अलग राय है कुछ लोगों का कहना है कि पोर्टल पर धीमी गति होने के चलते वक्फ की संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाए उनका मानना है कि कुछ गरीब लोगों के पास वक्फ की संपत्तियां हैं, जिस वजह से उनकी शिक्षा आगे-आगे और दर्ज नहीं कर पाएंगे कुछ मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि कुछ बड़े लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और इसको दर्ज करने का मतलब है कि उनको खाली करना पड़ेगा इसलिए उन्होंने यह संपत्तियां दर्ज नहीं कराई जिसको लेकर मुस्लिम नेताओं की राय अलग-अलग है कुछ लोगों का कहना है कि पोर्टल की धीमी गति वही मुस्लिम लोगों की राजनीति में वक्फ की संपत्तियों को जय कर दिया सरकार से मांग करेंगे कि कुछ समय और दिन तो शायद यह संपत्तियां भी दर्ज हो सकें.