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फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा बवाल

Waqf Property Records Missing: फर्रुखाबाद में वक्फ बोर्ड की 2148 संपत्तियों में से केवल 1354 का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाया है, जबकि 794 संपत्तियों का रिकॉर्ड अब भी गायब है. राजस्व अभिलेखों और वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में भी कई विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे इन संपत्तियों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:18 PM IST
फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा बवाल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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