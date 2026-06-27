Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा बवाल

फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा बवाल

Waqf Property Records Missing: फर्रुखाबाद में वक्फ बोर्ड की 2148 संपत्तियों में से केवल 1354 का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाया है, जबकि 794 संपत्तियों का रिकॉर्ड अब भी गायब है. राजस्व अभिलेखों और वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में भी कई विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे इन संपत्तियों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:23 PM IST
फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा बवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP News: धार्मिक पहचान के आधार पर ट्रेन में मुस्लिम यात्री पर जनरल डब्बे में हमला!
Asansol Memo Express37 min ago
2
US Iran Clash1 hr ago
3
Opinion2 hrs ago
4
Secular Socialist Terms Remove From Textbook2 hrs ago
5
Texas School Bible Reading Curriculum3 hrs ago