/फर्रुखाबाद में वक्फ की 794 संपत्तियां लापता, उम्मीद पोर्टल पर रिकॉर्ड न मिलने पर मचा बवाल

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Waqf Property Records Missing: फर्रुखाबाद के वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई संपत्तियाँ (मस्जिदों और कब्रिस्तानों) उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराई जानी थीं. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल 2148 संपत्तियों में से उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ 1354 संपत्तियों का ही विवरण दर्ज हो पाया. वक्फ बोर्ड की तरफ से दर्ज की जाने वाली शिया संपत्तियों में 30 में से 28 संपत्तियाँ दर्ज हो चुकीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 794 संपत्तियों का कोई विवरण अब भी गायब है.
वक्फ बोर्ड के रिकॉर्डों में 794 संपत्तियाँ गायब
वक्फ बोर्ड की तरफ से उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों को दर्ज करा दिया गया, लेकिन 794 संपत्तियों (जमीन) का विवरण गायब है. जिन संपत्तियों का विवरण गायब है, वे जमीन कब्रिस्तान और मस्जिदों से जुड़ी हैं. उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ 1354 ही दर्ज हुईं, बाक़ी आधी दर्जन नहीं, सैकड़ों अनकही रहस्य. क्या धार्मिक सम्पत्तियों पर प्रशासन की नज़र फिसल गई? हम सच की परतें खोलने जा रहे हैं." 2148 में से सिर्फ 1354 संपत्तियाँ उम्मीद पोर्टल पर दिखीं; 794 कहाँ गए? क्या ये रिकॉर्डों की भूल है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? आज हम खोलेंगे उन दस्तावेज़ों की परतें जिनसे जुड़ा है एक संवेदनशील और जटिल इतिहास."
सरकार ने वक्फ बोर्ड को उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने के लिए लगभग तीन महीने का समय दिया था, फिर भी 794 संपत्तियाँ ऐसे बची रह गईं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. सवाल उठता है कि क्या इन संपत्तियों पर अब किसी कार्रवाई की तलवार लटक रही है? जिस जमीन का वास्तविक "रकबा" या क्षेत्रफल होना चाहिए था, उसका विवरण कई जगह अधूरा या गलत है. राजस्व रिकॉर्ड में 1359 फसली के हिसाब से जमीन दिखाई जा रही है, जबकि वक्फ बोर्ड के रजिस्टर पर दर्ज माप पहले के हैं. यानी रिकॉर्ड और जमीन के वास्तविक हालात में तालमेल नहीं बैठ रहा.
कई जगह मुत्वल्ली और हितधारकों ने वक्फ संपत्तियों को बेच दिया?
पहले रिकॉर्ड में जमीन का रखवा ज्यादा दिखता था. कई जगह मुत्वल्ली और हितधारकों ने जमीन के हिस्से बेच दिए. पर रेकॉर्ड में बदलाव नहीं हुआ. अब यह साफ नहीं कि संपत्तियाँ अभी भी बोर्ड के पास हैं या बेच दी गईं. चकबंदी और नामांतरण के बाद नम्बरों में बदलाव भी दर्ज हुए हैं. कई संपत्तियाँ राजस्व रिकॉर्ड में 1359 फसली से पहले दर्ज हैं, पर असलियत बदल चुकी है. ऐसे में सरकार के सामने बड़ा सवाल यही है कि क्या संपत्तियाँ मौजूद हैं या उनका स्वामित्व बदल चुका है? और अगर बिक चुकीं हैं, तो बक्फ बोर्ड के रजिस्टरों में अभी भी वही पुराने माप कैसे बने हुए हैं?
कुछ बड़े लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है?
वक्त बोर्ड की संपत्ति को लेकर मुस्लिम नेताओं की अलग-अलग राय है कुछ लोगों का कहना है कि पोर्टल पर धीमी गति होने के चलते वक्फ की संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाए उनका मानना है कि कुछ गरीब लोगों के पास वक्फ की संपत्तियां हैं, जिस वजह से उनकी शिक्षा आगे-आगे और दर्ज नहीं कर पाएंगे कुछ मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि कुछ बड़े लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और इसको दर्ज करने का मतलब है कि उनको खाली करना पड़ेगा इसलिए उन्होंने यह संपत्तियां दर्ज नहीं कराई जिसको लेकर मुस्लिम नेताओं की राय अलग-अलग है कुछ लोगों का कहना है कि पोर्टल की धीमी गति वही मुस्लिम लोगों की राजनीति में वक्फ की संपत्तियों को जय कर दिया सरकार से मांग करेंगे कि कुछ समय और दिन तो शायद यह संपत्तियां भी दर्ज हो सकें.