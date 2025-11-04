बुर्का पहनकर पार्क में औरतों से छेड़खानी कर रहा था मनचला, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

Fatehpur News Today: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक नौजवान बुर्का और हिजाब पहनकर औरतों- लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. इसकी वीडियो भी सामने आई है, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें देखा जा सकता है कि बुर्के पहने नौजवान को कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं.

यह घटना फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के शहीद स्मारक बावनी इमली की है. बताया जा रहा है कि एक नौजवान बुर्का और हिजाब पहनकर औरतों और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. हालांकि, बजरंग दल इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया है. बजरंग दल ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी नौजवान बुर्का पहनकर पार्क में घूम रहा था और आने जाने वाली औरतों को अश्लील इशारे कर रहा था. आरोपी मनचले की हरकत देखकर कुछ लोगों को शक हुआ तो उसे पकड़कर पूछताछ करने लगे. पकड़े जाने बुर्का पहनकर छेड़खानी करने वाले नौजवान की पहचान फैजान के रुप में हुई है, जो रामपुर जिले का रहने वाला है.

इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना बजरंग दल को दे दी. मौके पर पहुंचे बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने पूरे मामले को 'लव जिहाद' और धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी बुर्का पहनकर बहुसंख्यक समुदाय की लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. समय रहते कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना को लेकर पुलिस का अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

