Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2988506
Zee SalaamIndian Muslim

बुर्का पहनकर पार्क में औरतों से छेड़खानी कर रहा था मनचला, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

Burkha Viral Video in UP: फतेहपुर की एक घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां बुर्का पहनकर औरतों से छेड़खानी करने वाले आरोपी नौजवान को कुछ लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, बजरंग दल ने इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश शुरू कर दी है. इस मामले पर अभी तक पुलिस का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:43 PM IST

Trending Photos

बुर्का पहनकर छेड़खाने करने वाले को लोगों ने दबोचा
बुर्का पहनकर छेड़खाने करने वाले को लोगों ने दबोचा

Fatehpur News Today: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक नौजवान बुर्का और हिजाब पहनकर औरतों- लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. इसकी वीडियो भी सामने आई है, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें देखा जा सकता है कि बुर्के पहने नौजवान को कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. 

यह घटना फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के शहीद स्मारक बावनी इमली की है. बताया जा रहा है कि एक नौजवान बुर्का और हिजाब पहनकर औरतों और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. हालांकि, बजरंग दल इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया है. बजरंग दल ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी नौजवान बुर्का पहनकर पार्क में घूम रहा था और आने जाने वाली औरतों को अश्लील इशारे कर रहा था. आरोपी मनचले की हरकत देखकर कुछ लोगों को शक हुआ तो उसे पकड़कर पूछताछ करने लगे. पकड़े जाने बुर्का पहनकर छेड़खानी करने वाले नौजवान की पहचान फैजान के रुप में हुई है, जो रामपुर जिले का रहने वाला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना बजरंग दल को दे दी. मौके पर पहुंचे बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने पूरे मामले को 'लव जिहाद' और धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी बुर्का पहनकर बहुसंख्यक समुदाय की लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. समय रहते कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस घटना को लेकर पुलिस का अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election: क्या सांसद इकरा हसन ने बोली योगी की भाषा, 'बटेंगे तो कटेंगे'? जानें क्या है सच?

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsFatehpur Newsmuslim news

Trending news

UP News
बुर्का पहन पार्क में औरतों से छेड़खानी कर रहा था मनचला, लोगों ने सिखाय सबक
Agra News
Agra News: ताजमहल में कथावाचक लक्ष्मी ने गाए शिव तांडव गीत; सुरक्षा पर उठे सवाल ?
Bihar News
Bihar Election: क्या MP इकरा हसन ने बोली योगी की भाषा, 'बटेंगे तो कटेंगे'? जानें सच
Karnataka News
नफरत के दौर में मोहब्बत का पैगाम; मुस्लिम नेता ने अपने पैसे से बनवाया हिंदू मंदिर
UP News
आसान नहीं होगा 'दीन की बातें' फैलाना; तबलीगी जमात की हर गतिविधि पर सरकार रखेगी नज़र!
Assam CM on Osama Shahab
"हर मुसलमान में दिखता है लादेन", असम CM ने ओसामा पर दिया बयान, मच गया बवाल
Zohran Mamdani New York Election
ट्रंप-नेतन्याहू के विरोध के बावजूद न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत पक्की; लोकल यहूदी...'
Lebanon Israel Tension
'दुश्मन से भी करनी होगी बात', इजरायली हमले के बाद लेबनान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान
Sudan Violence
सूडान का अल-फशर बना कब्रिस्तान, महिलाओं पर जुल्म और बच्चों की हत्या जारी
bulandshahr news
UP News: शादी में मेहमानों को थूकी हुई रोटियां परोसने का इल्जाम, दानिश गिरफ्तार