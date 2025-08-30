फतेहपुर के मंगी मकबरा पर सुनवाई टली; अब नगर पालिक परिषद करने लगा ये तैयारी

Fatehpur News Today: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित ऐतिहासिक मंगी मकबरा को लेकर विवाद हो गया था. हिंदूवादी संगठनों ने भारी पुलिस फोर्स के पहरे को तोड़ते हुए मीडिया कैमरे के सामने मकबरे में मौजूद कब्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर वहां पूजा अर्चना की. हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया कि मकबरे का निर्माण मंदिर पर हुआ है.

इसी विवाद से जुड़े मामले में फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर स्थित मंगी मकबरा भूमि विवाद मामले की शनिवार (30 अगस्त) को अदालत में सुनवाई हुई. यह मुकदमा 'मकबरा मंगी बनाम रामनरेश' टाइटल से चल रहा है. आज शनिवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से वकीलों ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अगली तारीख 10 सितंबर 2025 तय की है.

मकबरे की जमीन को लेकर रेस्टोरेशन (पुनर्स्थापन) की याचिका दाखिल की गई है. लंबे समय से चल रहे इस विवाद की स्थानीय स्तर पर भी खूब चर्चा है. इस बीच नगर पालिका परिषद ने मकबरे की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. नगर पालिका परिषद मकबरे परिसर के चारों ओर कटीले तार का सुरक्षा घेरा बनाने जा रही है. इस संबंध में नगर पालिका परिषद की ओर से शासन को पत्र भी भेजा गया है.

11 अगस्त हिंदू संगठनों ने की थी तोड़फोड़

बता दें, मंगी मकबरा में नवाब अब्दुल समद खान तदफीन हैं. इस मकबरे के नीचे ठाकुर बाबा का मंदिर होने का दावा करते हुए बीते 11 अगस्त को बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के सदस्यों ने आबूनगर, रेडिया इलाके में बने नवाब अब्दुल समद के मकबरे को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया. उनका दावा था कि यह ढांचा असल में मंदिर की जगह पर बना है. इसके बाद दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए.

स्थिति बिगड़ने से पहले जिला प्रशासन ने भारी पुलिस और पीएसी तैनात कर इलाके में बैरिकेडिंग कर दी. 11 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे करीब दो हजार से ज्यादा लोगों अलग-अलग हिंदू संगठनों के बैनर तले ईदगाह परिसर में स्थित मकबरे पर इकट्ठा हो गए.

रिकॉर्ड में क्या है?

यह मकबरा सरकारी रिकॉर्ड में खसरा नंबर 753 पर 'मकबरा मांगी (राष्ट्रीय संपत्ति)' के नाम से दर्ज है. विवाद तब बढ़ा जब मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति, बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई संगठनों ने दावा किया कि यह मकबरा दरअसल ठाकुरजी (श्रीकृष्ण) और भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है.

इसके बाद बीजेपी नेता के उकसावे पर बड़ी संख्या में भीड़ हाथों में भगवा झंडे लहराते हुए 'जय श्रीराम' के नारे लगाते हुए मकबरे में घुस गई और भारी पुलिस फोर्स के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया. इससे इलाके में तनाव फैल गया.

बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया था कि यह नवाब अब्दुल समद का मकबरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराना मंदिर है. इस मौके पर हिंदूवादी संगठनों ने मकबरे में भारी तोड़फोड़ करते हुए कई कब्रों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था.

