मजार तोड़ने के आरोपी बजरंग दल नेता नरेंद्र हिंदू को मिली जमानत, फतेहपुर में निकाला गया जुलूस

Fatehpur Mazar Demolition Case: फतेहपुर में मजार तोड़ने के आरोप में जेल भेजे गए बजरंग दल नेता नरेंद्र हिंदू जमानत पर रिहा हुए. रिहाई के बाद समर्थकों ने जुलूस निकाला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:37 PM IST

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने एक दरगाह में तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया. कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. वहीं, इस मामले में जेल में बंद बजरंग दल के भिटौरा ब्लॉक संयोजक नरेंद्र हिंदू को रिहा कर दिया गया है. आरोपी की रिहाई के बाद फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और शहर में एक जुलूस निकाला गया.

दरअसल, 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक हिंदू संगठन के सदस्य एक दरगाह में तोड़फोड़ करते दिख रहे थे. यह वीडियो ऑनलाइन तेजी से फैला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया. इस मामले में नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें हिंदू संगठन बजरंग दल के नेता नरेंद्र हिंदू भी शामिल थे. नरेंद्र हिंदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

रिहा होने के बाद हिंदू नेता ने लगाएं संगीन इल्जाम
अब, जमानत पर रिहा होने के बाद नरेंद्र हिंदू ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक साज़िश के तहत फंसाया गया है और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई. नरेंद्र हिंदू का आरोप है कि सभी तथ्यों की जांच किए बिना वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. उनकी रिहाई के बाद निकाले गए जुलूस को लेकर भी शहर में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

मजारों पर तेज हो रहे हैं हमले
गौरतलब है कि देश भर में हिंदू संगठनों ने मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है. ये संगठन दावा करते हैं कि कई मस्जिदें और दरगाहें अवैध रूप से बनाई गई हैं. उत्तर प्रदेश में दरगाहों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है, जहां हिंदू समूहों ने कई दरगाहों को तोड़ भी दिया. हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मस्जिदों को लेकर अशांति फैला रहे हैं,

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

