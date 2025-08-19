मुसलमानों का है, फतेहपुर मकबरा; अफसरों की लापरवाही से हुई घटना; रिपोर्ट से हुआ खुलासा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2887546
Zee SalaamIndian Muslim

मुसलमानों का है, फतेहपुर मकबरा; अफसरों की लापरवाही से हुई घटना; रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Fatehpur Maqbara: फतेहपुर के अबुनगर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे में हिंदूवादी भीड़ के जरिए तोड़फोड़ मामले में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है. इस रिपोर्ट में फतेहपुर जिले के पुलिस कप्तान की लापरवाही को हाइलाइट की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:33 AM IST

Trending Photos

मुसलमानों का है, फतेहपुर मकबरा; अफसरों की लापरवाही से हुई घटना; रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Fatehpur Maqbara: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अबुनगर इलाके में मौजूद नवाब अब्दुल समद के मकबरे में सिद्दतपसंद हिंदूवादी भीड़ द्वारा तोड़फोड़ मामले में एक प्रशासनिक कमेटी ने इस घटना की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है. 

इस रिपोर्ट में नवाब अब्दुल समद के मकबरे में तोड़फोड़ के लिए आला पुलिस अफसरों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया गया है. दरअसल, पिछले 11 अगस्त को नवाब अब्दुल समद के मकबरे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंगदल और भाजपा के सिद्दतपसंद कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ किया था. इसके बाद योगी सरकार ने प्रयाग राज के कमिश्नर और आईजी से इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.

इस घटना पर पूरे 6 दिनों तक जांच करने के बाद कमेटी ने 80 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में मकबरे की जमीन का रजिस्ट्रेशन सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज बताया गया है और इस जमीन को सामुदायिक जमीन करार दिया बताया गया है. साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि मकबरे में इस तरह की घटना होने की सुचना पहले से मिलने के बावजूद फतेहपुर जिले के पुलिस कप्तान मौके पर मौजूद नहीं थे.

रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदूवादी भीड़ ने भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद बैरिकेडिंग को फांद कर मकबरे में तोड़ फोड़ की और पुलिस ने इस घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना होने के बाद फतेहपुर जिले के पुलिस कप्तान अनूप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, जब तक बहुत देर हो चुकी थी. 

गौरतलब है कि इस मकबरे को लेकर हिंदूवादी संगठन का दावा है कि पहले इस मकबरे की जमीन पर ठाकुरजी का मंदिर था, जिसे मुस्लिम समाज ने तोड़ दिया और वहां मकबरा बना दिया. हिंदूवादी भीड़ ने इस घटना को अंजाम देने से कुछ दिन पहले से ही माहौल बना रहे थे. इन हिंदूवादी संगठन के नेताओं की सांप्रदायिक भाषण देते हुए वीडियो वायरल हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने मौके रहते कोई कदम नहीं उठाया.

वहीं, फतेहपुर मकबरे में तोड़फोड़ करते हुए कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें उपद्रवी साफ देखे जा सकते हैं. इसके बावजूद उपद्रवियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. मुस्लिम समाज प्रशासन के सुस्त रवैए पर सवाल खड़े कर रहे हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Fatehpur Maqbara NewsFatehpur Nawab Abdul SamadFatehpur NewsFatehpur Maqbara incident Report

Trending news

Fatehpur Maqbara News
मुसलमानों का है,फतेहपुर मकबरा; अफसरों की लापरवाही से हुई घटना; रिपोर्ट से हुआ खुलास
Gorakhpur
Gorakhpur के मुश्ताक की पीट-पीटकर हत्या; दो नाबालिगों समेत 5 गिरफ्तार
Bhagalpur
1989 भागलपुर दंगा: धमकियों से डरे गवाह राशिद और खलील! सभी आरोपी हुए बरी
AIMIM cheif asaduddin owaisi
पुराने अंदाज में ओवैसी ने बोला हमला, PM मोदी और मोहन भागवत पर लगाया गंभीर इल्जाम
yati narsinghanand
Yati Narsinghanand के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का है मामला
gaza
Gaza में इंटरनेशनल फोर्स भेजने को तैयार मिस्र, लेकिन रखी सख़्त शर्तें
Uttrakhand News
झाड़ फूंक करने वाला फकीर कर रहा था महिलाओं का शारीरिक शोषण; पुलिस ने धर दबोचा
gaza
Gaza में नागरिकों का मरना फ्यूचर जनरेशन के लिए सबक, इजराइली अधिकारी के बयान पर बवाल
Gaza Ceasefire
फिलिस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण, हमास ने सीजफायर प्रस्ताव को दी मंजूरी
iran news
ईरान के ऐलान से खौफ में नेतन्याहू, इजरायल के साथ कभी भी छिड़ सकती है जंग?
;