3200 में लें कुर्बानी में हिस्सा,पोस्ट में गाय की तस्वीर लगाने पर मौलाना समेत दो हिरासत में

Bakrid Controversial Status: बकरीद का त्योहार करीब है, जिसकी तैयारी में देश भर के मुस्लिम लगे हुए हैं. लोग बाजार से कुर्बानी के लिए बकरे खरीद रहे हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए अपील करते हुए व्हाट्सएप पर एक विवादित स्टेट्स लगाया. इस स्टेट्स में गाय की तस्वीर थी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया. पुलिस ने दो मुस्लिम व्यक्तियों को विवादित स्टेट्स लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

बकरीद से पहले एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि गुफरान और जैनुलाब्दीन नाम के दो व्यक्तियों ने कुर्बानी को लेकर व्हाट्सएप पर विवादित स्टेट्स लगाया था, जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई थी. पोस्ट के जरिए 3200 में कुर्बानी में हिस्सा लेने की अपील की गई थी, जिसमें गया की तस्वीर भी थी. इस व्हाट्सएप स्टेट्स से मामला गरमा गया और हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इतना ही नहीं, विवादित पोस्ट से जुड़े दोनों मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं, ताकि आगे की जांच की जा सके. वहीं, एसपी ने जनपद वासियों से अपील की है कि किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा न करें, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. यह पूरी कार्रवाई फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

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गौरतलब है कि कुर्बानी से पहले जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान जारी कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है. इससे पहले भी कई मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित की जाए. वहीं, दूसरी तरफ गुफरान और जैनुल अब्दीन कुर्बानी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में गाय का फोटो लगा रहे हैं.

कुर्बानी को लेकर मुस्लिम रहनुमाओं की ओर से हर साल एडवाइजरी और गाइडलाइन जारी की जाती है, जिसमें मुसलमानों से अपील की जाती है कि जिस राज्य में गाय पर प्रतिबंध है वहां गाय की कुर्बानी न की जाए, कुर्बानी की संवेदनशील वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें. साथ ही खुले में कुर्बानी करने और उसके अवशेष को खुले में छोड़ने से मना किया जाता है. गाइडलाइन में अपील की जाती है कि कुर्बानी तय स्थान पर ही करें और कुर्बानी करने के बाद उस जगह को सही से साफ कर दें.