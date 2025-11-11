Advertisement
'मेरी बेटी निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है', शाहीन शाहिद के पिता का छलका दर्द

Shaheen Shahid Case: दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की जांच में लखनऊ में एटीएस ने डॉ. शाहीन शाहिद के घर छापा मारा है. एजेंसियों ने डिजिटल सबूत जुटाए, जबकि शाहीन के पिता ने बेटी को निर्दोष बताया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:16 PM IST

Shaheen Shahid Case: दिल्ली में मौजूद लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं. इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जम्मू-कश्मीर पुलिस और यूपी ATS की संयुक्त टीम ने एक के बाद एक कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इसी दौरान फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया था अब जांच जारी है.

इस बीच डॉ. शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता शाहिद अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बेटी को निर्दोष बताया है. उन्होंने कहा कि शाहीन एक डॉक्टर है और वह अपने काम में व्यस्त रहती है. वह किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकती. उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. शाहीन के परिवार में उसका छोटा भाई डॉ. परवेज अंसारी और एक दूसरे भाई शोएब भी हैं. एटीएस ने परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की और कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

वहीं, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद शनिवार सुबह लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कंधारी लाइन इलाके में एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम ने डॉ. शाहीन शाहिद के घर पर छापा मारा. टीम ने घर में घंटों तक तलाशी ली और कई दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप व डिजिटल डिवाइस जब्त किए. सूत्रों के अनुसार, एजेंसियां अब शाहीन के ईमेल, बैंक ट्रांजेक्शन और फोन कॉल डिटेल्स की जांच कर रही हैं ताकि उसके किसी आतंकी नेटवर्क से संबंधों की पुष्टि की जा सके.

एक और डॉक्टर के घर छापेमारी
इसी मामले में एटीएस ने शनिवार देर शाम मड़ियांव इलाके के मुत्तकीपुर गांव में शाहीन के भाई डॉ. परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा. यह इलाका कब्रिस्तान के पास नई डेवलप कॉलोनी में स्थित है. टीम ने घर की तलाशी लेने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की. एटीएस ने पड़ोसियों से जानकारी ली कि परवेज का व्यवहार कैसा था, वह किन लोगों के संपर्क में रहता था और उसके घर कौन-कौन लोग आते थे.

