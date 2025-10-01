'उदयपुर फाइल्स' के पिटने के बाद अमित जानी अब 'संभल फाइल्स' से देंगे साम्प्रदायिक एजेंडे को हवा

Sambhal Files movie: फिल्म निर्माता अमित जानी एक के बाद एक विवादास्पद मुद्दों पर फिल्म बना रहे हैं. उन्होंने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के बाद अब 'संभल फाइल्स' के नाम से एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है. फिल्म निर्माता अमित जानी ने दावा किया है कि इस फिल्म के माध्यम से संभल में हुए दंगों की सच्चाई सामने लाएंगे. पिछले साल संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय में हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा के बाद संभल शहर सुर्खियों में है.

फिल्म 'संभल फाइल्स' को लेकर फिल्म निर्माता अमित जानी लगातार संभल शहर का दौरा कर रहे हैं. अमित जानी पर मुस्लिम और इस्लाम विरोधी फिल्म बनाने के इल्जाम लगते रहे हैं. साथ ही वह अपने सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज और उलेमा-ए-कराम के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं.

फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा कि जिस तरह से 'कश्मीर फाइल्स' ने पूरे देश को जगाने का काम किया, उसी प्रकार 'संभल फाइल्स' भी देश को जागरूक करने का काम करेगी. फिल्म निर्माता अमित जानी ने बताया कि उनकी आगामी फिल्म 'संभल फाइल्स' संभल के पुराने दंगों और सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं पर आधारित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह फिल्म कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर दस्तावेजी अंदाज में बनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि संभल फाइल्स में संभल के दंगों (1973, 1976, 1978) को केंद्र में रखा जाएगा. 1973 में स्थानीय विवाद ने साम्प्रदायिक रूप लिया, जिससे कई परिवार उजड़ गए. 1976 में अफवाहों और उकसावे से हिंसा भड़की, जबकि 1978 का दंगा सबसे भयावह था, जिसमें मुरारीलाल फड़ पर दो दर्जन से अधिक लोगों को जिंदा जलाया गया. फिल्म में इन घटनाओं के साथ-साथ बीते साल जामा मस्जिद सर्वे विवाद को भी शामिल किया जाएगा.

अमित जानी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग वास्तविक लोकेशनों पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से तैयार किए गए सेट्स पर होगी. अमित जानी और उनकी टीम ने संभल की उन गलियों और मोहल्लों का दौरा किया, जहां दंगे हुए थे, ताकि सेट्स में वास्तविकता का अहसास हो सके. उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट और डायलॉग्स अक्टूबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे, और शूटिंग नवंबर 2025 से शुरू होगी.

गौरतलब है कि इससे पहले फिल्म निर्माता अमित जानी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' बनाई थी. यह फिल्म सिनेमा घरों में ज्यादा नहीं चल पाई, जिसके बाद अमित जानी सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के लोगों को उकसाते नजर आए थे. साथ ही इस फिल्म के विवादित सीन को कोर्ट के आदेश पर हटाना पड़ा था.