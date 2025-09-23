मुसलमानों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फिल्म; 'उदयपुर फाइल्स' के बाद 'संभल फाइल्स' बनाने का ऐलान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2933152
Zee SalaamIndian Muslim

मुसलमानों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फिल्म; 'उदयपुर फाइल्स' के बाद 'संभल फाइल्स' बनाने का ऐलान

Film Sambhal Files: फिल्म "उदयपुर फाइल्स" के बाद अब संभल दंगा पर आधारित "संभल फाइल्स" बनाने का ऐलान कर दिया गया है. इस फिल्म को लेकर अभी से ही विवाद शुरू हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:35 AM IST

Trending Photos

मुसलमानों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फिल्म; 'उदयपुर फाइल्स' के बाद 'संभल फाइल्स' बनाने का ऐलान

Film Sambhal Files: उदयपुर फाइल्स के बाद "संभल फाइल्स" बनाने का ऐलान किया गया है. इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गरमाहट बढ़ गई है. समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इस फिल्म का विरोध किया और कहा कि पहले फिल्में मनोरंजन के लिए बनती थीं, लेकिन अब फिल्म में भी राजनीति घुस गई है. 

दरअसल, फिल्म "उदयपुर फाइल्स" के प्रोड्यूसर अमित जानी ने ऐलान किया है कि वह अब संभल दंगों पर आधारित एक फिल्म बनाएंगे. उन्होंने इस फिल्म का नाम "संभल फाइल्स" रखा है. इस ऐलान के बाद संभल के सांसद जिया उर रहमान फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी पर भड़क गए. सांसद जिया उर रहमान ने कहा कि इस प्रकार की फिल्मों के जरिए समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है.

सांसद जिया उर रहमान ने फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी को चुनौती देते हुए कहा कि उनमें अगर दम है तो संभल की सच्चाई पर फिल्म बना कर दिखाएं. वहीं, सांसद जिया उर रहमान को जवाब देते हुए प्रोड्यूसर अमित जानी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. अमित जानी ने पोस्ट में लिखा कि मौलाना मदनी के बाद संभल के छोटे बर्क को भी पेट में दर्द होने लगा. अमित जानी ने आगे लिखा कि सुनो अगले महीने हम सम्भल में ही शूटिंग करेंगे. उन्होंने आगे लिखा कि इस फिल्म में संभल और तुम्हारे अब्बा का पूरा सच दिखाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई. इस दौरान 5 मुस्लिम समुदाय के नौजवानों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस घटना में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी  हुए थे. इस हिंसा के बाद पुलिस पर कई गंभीर इल्जाम लगे थे. अब फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी इस दंगा पर आधारित फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया है.  

फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने उदयपुर हत्याकांड पर आधारित एक फिल्म उदयपुर फाइल्स बनाई थी. "उदयपुर फाइल्स" पर जमकर बवाल भी हुआ था. मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि इस फिल्म में मुसलमानों  और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखाई जा रही है. आखिर में कोर्ट के आदेश पर "उदयपुर फाइल्स" फिल्म से कई आपत्तिजनक सीन को हटाया गया. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsSambhal Files ControversySambhal Files Moviemuslim newsToday News

Trending news

Sudan
इस मुस्लिम देश में भयानक ड्रोन अटैक, 70 लोगों की मौत 11 बच्चे शामिल
france news
फिलिस्तीन को मिला फ्रांस का साथ, मैक्रों के ऐलान से नाराज होंगे नेतन्याहू
Gaza war victims
फिलिस्तीनियों के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, 3 आरोपी गिरफ्तार
Maharajganj News
'I Love Muhammed' पोस्टर वाले जुलूस पर पुलिस कार्रवाई, 4 नामजद 60 अज्ञात पर केस
Gaza News
हमास की नेवी पुलिस की ताकत टूटी, गाजा में मारा गया उप-कमांडर यूसुफ
Hardoi News
UP: हरदोई में मांस सड़क पर फेंकने वालों को टोका, गड़ासे और चाकू से हमला
Azam Khan Release
Sitapur: सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, या फिर फंस जाएगा कोई पेंच?
Banda News
कोर्ट आई थी तरन्नुम; पति ने मस्जिद के बाहर की पिटाई, गिड़गिड़ाती रही बीवी
delhi riots 2020
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा हिसाब
Ahmedabad Garba News
Watch: नफरत की इन्तेहां: गरबा में बुर्का डांसकर मुस्लिम महिला को बताया चुड़ैल
;