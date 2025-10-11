Advertisement
'दिलवाले' से 'माई नेम इज खान' तक, शाहरुख खान ने 15 बार जीती ब्लैक लेडी, जानें कब-कब मिला Filmfare Awards?

Shahrukh Khan in Filmfare Awards: अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में शाहरुख खान ने बतौर होस्ट अपनी करिश्माई मौजूदगी से लोगों को दिल जीत लिया. 'किंग खान' ने मंच पर एंट्री लेते ही फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया. इस साल उन्हें किसी कैटेगरी में नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन उनका जलवा बरकरार रहा. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:54 PM IST

जवान के गाने पर शाहरुख की एंट्री से फैंस हुए बेकाबू
Filmfare Awards 2025: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर अपने जादुई अंदाज में नजर आ रहे हैं. 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है और इस भव्य शाम में शाहरुख खान मुख्य होस्ट के रूप में मौजूद हैं. उनके साथ इस समारोह में मनीष पॉल और करण जौहर भी होस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. किंग खान ने इस दौरान जवान के मंच पर स्टेज पर एंट्री ली तो मौके पर मौजूद फैंस खुशी से उछल पड़ा. 

बता दें, पिछले हफ्ते ही शाहरुख को इस भव्य आयोजन के लिए होस्ट घोषित किया गया था. इस मौके पर शाहरुख खान ने अपने विचार शेयर करते हुए कहा, "जब मैंने पहली बार ब्लैक लेडी अपने हाथों में ली थी और तब से लेकर आज तक अपने सहयोगियों और फैंस के साथ अनगिनत यादें शेयर की हैं. यह सफर रहा है प्यार, सिनेमा और जादू का."

किंग खान ने कहा, "फिल्म फेयर के 70वें साल में वापस होस्ट के रूप में आना वाकई खास है. मैं वादा करता हूं कि यह रात चेहरों पर स्माइल लाने वाली, पुरानी यादों और उन फिल्मों के जश्न से भरी होगी, जिन्हें हम सभी प्यार करते हैं." हालांकि, इस साल शाहरुख खान किसी भी कैटेगरी में नामिनेट नहीं किए गए हैं, लेकिन उनके नाम रिकॉर्ड फिल्मफेयर अवार्ड्स हैं.

अपनी शानदार एक्टिंग और रूमानी अदाओं से दुनियाभर के फिल्म प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले किंग खान के नाम अनगिनत रिकॉर्ड हैं.  शाहरुख खान ने अभी तक के पूरे करियर में कुल 15 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं. जिसमें 12 प्रतिस्पर्धात्मक अवॉर्ड्स शामिल हैं, ज्यादातर एक्टिंग के लिए और 3 विशेष सम्मान के लिए.

बॉलीवुड के किंग ने को फिल्मफेयर में 8 बार बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया है. जिनमें बाज़ीगर (1993), दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), दिल तो पागल है (1997), कुछ कुछ होता है (1998), देवदास (2002), स्वदेश (2004), चक दे इंडिया (2007) और माई नेम इज खान (2010) शामिल हैं. 

इसके अलावा शाहरुख को बेस्ट मेल डेब्यू का अवॉर्ड दीवाना (1992) के लिए भी मिल चुका है. वहीं, फिल्म मोहब्बतें (2000), गज गामिनी (2000), कभी खुशी कभी गम (2001) जैसी फिल्मों के लिए क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस जीता है. इतना ही नहीं शाहरुख ने विशेष पुरस्कारों में जीत (1997), स्विस कंसुलेट ट्रॉफी (2003) और पावर अवॉर्ड (2005) से भी नवाजा गया है. 

इस अवॉर्ड समारोह में शाहरुख खान के होस्टिंग के साथ-साथ उनके करियर और फिल्मों का जश्न देखने को मिला. फिल्मफेयर की इस शाम में बॉलीवुड सितारों की झलक, पुरानी यादों और नई फिल्मों का जश्न शामिल है. इस फिल्म फेयर की सबसे खास और भावुक लम्हा वो रहा है, जब जीनत अमान को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया.

यह भी पढ़ें: Corina Machado को नोबेल मिलने से क्यों नाराज हैं मुस्लिम संगठन; बोले, लिया जाए वापस

 

