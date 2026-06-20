/बुर्के और परदे को लेकर फिल्मकार इम्तियाज अली ने कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

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Imtiaz Ali on Burqa: देशभर में बुर्का को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कर्नाटक से शुरू हुआ यह विवाद अब कई राज्यों तक पहुंच गया है. कुछ लोग बुर्के को धार्मिक पहचान और अपनी पसंद मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे महिलाओं की आजादी और बराबरी के खिलाफ बताते हैं. इसी वजह से इस मुद्दे पर लोगों की राय बंटी हुई है. इस बीच फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने बुर्का और पर्दा प्रथा को लेकर बड़ा बयान दिया है. एक पॉडकास्ट में दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह बुर्के या पर्दे में सहज महसूस करता है, तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आती."
उन्होंने आगे कहा, "यह समाज में पिछड़ेपन और सोच की सीमाओं को दर्शाता है." इम्तियाज अली ने कहा, “मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई कहता है कि मैं अपने बुर्के में सहज हूं या मैं अपने पर्दे में सहज हूं. अगर ऐसा है तो यह एक पिछड़े समाज की निशानी है. इसका मतलब है कि व्यक्ति मानसिक रूप से इतना प्रभावित या पीड़ित हो चुका है कि उसे यह सामान्य लगने लगता है.”
इम्तियाज अली ने क्या कहा?
इम्तियाज अली ने कहा, "अलग-अलग समुदायों के अपने नियम और परंपराएं होती हैं और किसी को अपनी पसंद के मुताबिक जीवन जीने का अधिकार है, तो इम्तियाज अली ने जवाब दिया कि उनका उद्देश्य किसी को रोकना या टोकना नहीं है. समाज में सहिष्णुता और संतुलन होना जरूरी है. यह किसी को रोकने की बात नहीं है. मैं किसी के घर जाकर उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. लेकिन समाज में संवाद, सहिष्णुता और संतुलन होना चाहिए. आज के समय में लोग बहुत ज्यादा कट्टर हो गए हैं. संवाद करना मुश्किल होता जा रहा है. मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं.”
इम्तियाज अली की नई फिल्म को लेकर चर्चा
गौरतलब है कि इम्तियाज अली इन दिनों अपनी नई फिल्म "मैं वापस आऊंगा" को लेकर भी चर्चा में हैं. यह फिल्म भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक भावनात्मक कहानी है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म को समीक्षकों से काफी सराहना मिली है. खासतौर पर इसकी कहानी, संगीत और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की गई है. लेकिन शुरुआती दिनों में फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई धीमी रही, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया और दर्शकों की तारीफ के बाद इसकी कमाई में सुधार देखा गया. पहले सप्ताह में फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 14 करोड़ रुपये का कारोबार किया.