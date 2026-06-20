Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /बुर्के और परदे को लेकर फिल्मकार इम्तियाज अली ने कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

बुर्के और परदे को लेकर फिल्मकार इम्तियाज अली ने कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

Imtiaz Ali on Burqa Controversy: फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने बुर्का और पर्दा प्रथा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति बुर्के या पर्दे में सहज महसूस करने की बात करता है, तो उन्हें यह पसंद नहीं आता." पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 20, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:07 PM IST
बुर्के और परदे को लेकर फिल्मकार इम्तियाज अली ने कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बुर्के और परदे को लेकर फिल्मकार इम्तियाज अली ने कही ऐसी बात, सोशल मीडिया पर मच गया
Imtiaz Ali on Burqa3 min ago
2
muslim news15 min ago
3
Karnataka News1 hr ago
4
Controversy Yoga On Road1 hr ago
5
Kashmir news2 hrs ago