Iqra Hasan के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Kairana News: कैराना सांसद इकरा हसन पर मुतनाज़ा कमेंट करने वाले हिंदू संगठन के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. रिपोर्ट के मुताबिक 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 04, 2025, 10:37 AM IST

Iqra Hasan के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Kairana News: कैराना सांसद इकरा हसन पर मुतनाज़ा (आपत्तिजनक) टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान सहित 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसके बाद अब संघ के चीफ ने इकरा हसन से माफी मांगी है.

क्या है पूरा मामला?

हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान ने मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान फेसबुक पर लाइव किए गए वीडियो में सांसद इकरा हसन और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग और नारेबाजी की गई. मामले के तूल पकड़ने के बाद रालोद कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने दैदपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर रोहित प्रधान समेत 20 अज्ञात लोगोंं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा है कि वह मामले की जांच कर रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी.

रोहित ने मांगी माफी

मामला तूल पकड़ता देख रोहित प्रधान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो डिलीट किया और माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं की गई है, उन्होंने केवल "हर-हर महादेव" के नारे लगाए थे. हालांकि उन्होंने कबूल किया कि उनके साथ मौजूद कुछ युवकों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं. उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान करना नहीं था, बल्कि छापरा गांव के शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर विरोध दर्ज कराना था.

इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जिसमें एक करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने इकरा हसन को शादी का प्रस्ताव दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर इकरा उन से निकाह करती हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को उन्हें जीजा कहना होगा. इस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

