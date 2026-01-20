छोटे ओवैसी के "15 मिनट" वाले बयान पर फिर मचा बवाल, हैदराबाद में दर्ज हुआ मुकदमा

Akbaruddin Owaisi Hate Speech Controversy: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिली है. वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करामाती परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी नंबर की पार्टी बनी और 126 सीटों पर जीत दर्ज की. इस बार की चुनावी रैलियों में AIMIM के फायर ब्रांड विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी बुलाया गया.

इस दौरान उन्होंने तीखी बयानबाजियां की. उन्होंने महाराष्ट्र के धुले में एक रैली के दौरान भाषण देते हुए 15 मिनट का जिक्र कर दिया. उन्होंने कहा कि 'क्या आप 15 तारीख को वोट डालने के लिए 15 मिनट निकालेंगे?' उन्होंने आगे कहा कि क्या करें हमसे 15 छूटता नहीं है? इस बयान को लेकर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) की सरूरनगर डिवीजन की कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी ने मंगलवार ने अकबरुद्दीन के बयान का विरोध किया और आज 20 जनवरी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

बता दें कि वर्ष 2013 में अकबरुद्दी ओवैसी ने एक सभा के दौरान विवादित बयान देते कहा था कि "तुम (हिंदू) 100 करोड़ हो न, हम 25 करोड़ हैं न, फिर 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें कितनी ताकत है."

वहीं, कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर से ऐसे बयान दिए हैं, जो नफरत फैलाते हैं और सद्भाव को बिगाड़ते वाले हैं. उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने पुलिस से अपील की है कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.