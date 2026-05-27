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बकरीद से पहले इरफान सोलंकी पर केस दर्ज, बकरा मंडी में मारपीट और रंगदारी के आरोप

Uttar Pradesh News: बकरीद से पहले कानपुर की बकरा मंडी में मारपीट और रंगदारी के आरोप में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि उन्होंने बाजार कमेटी के पदाधिकारी से 3 लाख रुपये मांगे और विरोध करने पर मारपीट की. दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 27, 2026, 05:44 PM IST

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बकरीद से पहले इरफान सोलंकी पर केस दर्ज, बकरा मंडी में मारपीट और रंगदारी के आरोप

Uttar Pradesh News: बकरीद से पहले पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर बकरी मंडी में मारपीट करने और रंगदारी करने के आरोप में बुधवार (27 मई) को मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि इरफान अपने समर्थकों के साथ मंगलवार की रात चमनगंज के हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी पहुंचे. बकरा बाजार कमेटी के पदाधिकारी वफा अब्बास से 3 लाख की रंगदारी मांगी, मना करने पर मारपीट की. इरफान सोलंकी कानपुर में सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीम सोलंकी की पती हैं. 

पुलिस ने वफा अब्बास की शिकायत पर इरफान सोलंकी पर नामजद और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ FIR लिखी है. वफा अब्बास ने इरफान सोलंकी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मंडी लगाने के नाम पर उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी.

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वहीं, विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के गनर अजीम अहमद की शिकायत पर वफा अब्बास, इमरान, फहद के अलावा उनके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज हुई है. 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी

पटकापुर के रहने वाले वफा अब्बास ने बताया, हलीम ग्राउंड में कई सालों से बकरा बाजार लगाया जा रहा है. बकरीद के चलते मंगलवार रात बाजार में भारी भीड़ थी. सड़कें जाम हो रही थीं. इसलिए लोगों को रास्ते से हटने के लिए कह रहा था. तभी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने कुछ साथियों बाजार आए। मेरा नाम लेकर गाली देने लगे.

लोगों ने जब मुझे यह बात बताई तो मैं उनके पास पहुंचा. इसके बाद इरफान और उनके साथियों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया. कमेटी के समीर, फहद, इकराम समेत अन्य लोगों ने विरोध किया तो इरफान सोलंकी ने उनके साथ भी मारपीट की. जान से मारने की धमकी देकर लात-घूसों से मारा. हम लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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